गया: बिहार के गया स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी (Officers Training Academy Gaya) यानी ओटीए ने एक बार फिर से इतिहास रचा है. शनिवार को बिहार के गया में स्थित देश के तीसरे अफसर प्रशिक्षण अकादमी में 22वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ. जिसमें देश को गया ओटीए से 69 नए सैन्य अफसर (Country Got 69 New Army Officers) सौंपे गए. इसमें पड़ोसी मित्र देश भूटान, वियतनाम और श्रीलंका के 8 जेंटलमैन कैडेट्स भी शामिल हैॅ. आर्मी के जाबांज नए अफसरों ने न केवल आर्मी अफसरों का बल्कि दर्शक दीर्घा में मौजूद लोगों का दिल भी जोश से भर दिया. परेड की सलामी (Passing Out Parade At Gaya Officers Training Academy) के साथ ही देश को 69 आर्मी अफसर मिल गए हैं जो देश की सेवा और रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे.

गया ओटीए में शुरु हुआ पीओपी: शनिवार सुबह गया के अफसर प्रशिक्षण अकादमी में 22वीं पासिंग आउट परेड शुरू हुआ. यह समारोह दोपहर तक चलेगा. इसमें 40वीं टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स के 61 जैंटलमैन कैडेट और 49वें स्पेशल कमीशन ऑफिसर एससीओ कोर्स के 8 जैंटलमैन कैडेट कमीशन प्राप्त कर अधिकारी बनेंगे. पासिंग आउट परेड के मौके पर समीक्षा अधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह महल, अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उपस्थित रहें. वहीं, लेफ्टिनेंट जनरल गया ओटीए कमांडेंट पीएस मन्हास के अलावा सेना के अन्य पदाधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहें.





विश्व स्तरीय सैनिक प्रशिक्षण संस्थान है गया ओटीए: गया ओटीए विश्वस्तरीय सैन्य प्रशिक्षण संस्थान के अनुरूप विकसित हुआ है. इसके लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाकर क्रियान्वित किया गया. शनिवार को 69 जैंटलमैन कैडेटों का पासिंग आउट परेड और पीपिंग समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर सभी कैडेटों के माता-पिता और गणमान्य व्यक्ति समारोह में मौजूद रहे.

वर्ष 2011 में गया ओटीए की स्थापना: वर्ष 2011 में सेना द्वारा देश के तीसरे प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण अकादमी के रूप में गया अफसर प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई. अफसर प्रशिक्षण अकादमी गया के प्रतीक चिन्ह में दो रंगों की पृष्ठभूमि है. ऊपरी आधा फ्रेंच ग्रे संकेतिक शक्ति और लचीलापन है और निचला आधा क्रिसमस लाल है, जो परम बलिदान को दर्शाता है. इस अकादमी की दो प्रशिक्षण बटालियन का नाम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखा गया है. दो वीर अधिकारियों ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. धर्म चक्र के साथ दो क्रॉस तलवारें अकादमी का प्रतीक चिन्ह है. नीचे दिए गए स्क्रोल में देवनागरी में शौर्य- ज्ञान -संकल्प अकादमी का आदर्श वाक्य है.

