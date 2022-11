गयाः बिहार के गया में पुलिस ने झाड़ू लोड वाहन से 2200 बोतल विदेशी शराब बरामद (Liquor Sized In Gaya) किए गए हैं. मौके से दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के अनुसार शेरघाटी थाना मोड़ के समीप शनिवार को मद्य निषेध पटना ( Department of Excise and Prohibition) की पुलिस और शेरघाटी पुलिस की संयुक्त रूप से छापेमारी में ट्रक में लोड भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बरामद की गई. ट्रक से पुलिस ने अंग्रेजी शराब के 150 कार्टन बरामद किया, जिसमें 2200 बोतल विदेशी शराब मिले.

ट्रक चालक जमुई का रहने वालाः ट्रक चालक की पहचान जमुई थाना क्षेत्र के मुकेश यादव और दूसरे व्यक्ति की पहचान पलामू जिले के लाला मिस्त्री के रूप में हुई है. केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. बता दें कि ट्रक में झाड़ू लोड था. झाड़ू के बीच शराब छिपाकर रखी थी. शनिवार को पटना मद्य निषेध विभाग की टीम ने स्थानीय शेरघाटी की पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की.

''मद्य निषेध पटना पुलिस को सूचना मिली थी कि रांची से अंग्रेजी शराब बिहार बॉर्डर से शेरघाटी चेरकी मुख्य मार्ग होते हुए जहानाबाद पटना ले जायी जा रही है. इस क्रम में छापेमारी कर शराब बरामदगी की गई है. दो व्यक्तियों को गिरफ्तार पूछताछ की जा रही.'' राजकिशोर प्रसाद, थानाध्यक्ष, शेरघाटी