मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के पिपराकोठी थाना क्षेत्र (Piprakothi Police Station) में एक ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर (tractor hit bike in motihari) हो गई. इस घटना में बाइकसवार एक युवक की मौत (youth dead in road accident in motihari) घटनास्थल पर ही हो गई. जबकि दो अन्य लोग जख्मी हो गए. जख्मी युवकों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. घटना पिपराकोठी थाना क्षेत्र के ढेकहां भेला टाल मुहासर टोली बौद्धि माई स्थान के पास की है.

ट्रैक्टर की चपेट में आई बाइकः परिजनों के अनुसार ढेकहां टोला का रहने वाला कृष्ण मांझी अपने दो दोस्तों के साथ बाइक से निकला था. वापस आने के दौरान बौद्धी माई स्थान के पास खेत की जुताई कर निकल रहे ट्रैक्टर के चपेट में कृष्णा की बाइक आ गई. जिससे 20 वर्षीय कृष्णा मांझी की घटनास्थल पर हीं मौत हो गई. जबकि उसके साथ बाइक पर सवार उसके दो साथी 19 वर्षीय रामप्रवेश और 18 वर्षीय भूटेली गंभीर रूप से घायल हो गए.

निजी नर्सिंग होम में भर्ती घायलः घटना के बाद मौके पर पहुंचे आस पास के लोगों ने दोनो घायलों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया. ग्रामीणों ने घटना की सूचना पिपराकोठी पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने मोके पर पहुंचकर मामले की जांच की. पिपराकोठी थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है. ट्रैक्टर चालक फरार है.

"घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की. मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक के परिजन के तरफ से कोई आवेदन अब तक नहीं मिला है. आवेदन आने के बाद कार्रवाई की जाएगी"- मनोज कुमार सिंह, पिपराकोठी थानाध्यक्ष