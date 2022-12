मोतिहारीः बिहार के मोतिहारी में एक ईंट भट्ठा में विस्फोट के बाद 9 लोगों (Nine people died in Blast at Motihari) की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हुई है. जबकि 15 लोग जख्मी हो गए. हादसे में अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue operation continues on second day of Blast) जारी है. शुक्रवार को यह हादसा उस वक्त हुआ, जब ईंट भट्ठे में अचानक आग लगाई गई. आग लगते ही भट्ठे की चिमनी एक जोरदार विस्फोट के साथ नीचे गिर गई. चिमनी के नीचे गिरते ही उसके मलबे में कई सारे लोग दब गए. ये देखकर वहां मौजूद लोगों में काफी अफरा-तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे. मौके पर चीख पुकार मच गई.

दरअसल रामगढ़वा थाना क्षेत्र (Ramgarhwa police station) के चंपापुर नरीरगिर चौक के समीप ईंट-भट्ठा में आग लगने के बाद उसका चिमनी ब्लास्ट के साथ ही नीचे गिर गई. जिसमें दबने से नौ लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग जख्मी हो गए. इनमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. घायलों को रक्सौल के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद लोगों की काफी भीड़ वहां दबे लोगों की तालाश में मलबे के सामने जुट गई. इस आशा में कि शायद उनके अपने किसी तरह सुरक्षित बचा लिए जाएं. रात में कोहरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही थी, इसलिए दोबारा सुबह से बचाव और राहत कार्य जारी है. सुबह में एक सिर और मोबाइल बरामद हुआ है. सभी मृतकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है.







मृतकों में ईंट भट्ठा के संचालक इरशाद अहमद भी शामिल हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद डीएम शीर्षत कपिल अशोक और एसपी डॉ. कुमार आशीष समेत कई अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची. कई थाना की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है. दस एंबुलेंस बचाव कार्य में लगाए गए हैं. एसडीआरएफ की टीम बुलायी गई है. एसडीआरएफ और अग्निशमन दल की टीम मलवा को हटाकर उसमें दबे लोगों को निकालने में लगी है. रात में मौसम प्रतिकूल होने के कारण घना कोहरा के बावजूद बचाव और राहत कार्य जारी रहा. घटनास्थल के पास जेनरेटर और लाइट की व्यवस्था की गई है. डीएम ने सात लोगों की मौत और नौ लोगों के जख्मी होने की पुष्टि की है.

डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि ईंट भट्ठा का चिमनी गिरने से कई लोग दब गए. जिसमें सात लोगों की मौत हुई है और नौ लोग जख्मी हैं. एक और शव मिलने की बात बतायी जा रही है. लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है. मृतकों के परिजन को आपदा राहत कोष से अनुग्रह अनुदान की राशी सरकारी नियमों के अनुसार दी जाएगी. तत्काल बचाव और राहत कार्य जारी है. घटना की जांच भी करायी जाएगी.

"ईंट भट्ठा की चिमनी गिरने से कई लोग दब गए. इसमें सात लोगों की मौत हुई है और नौ लोग जख्मी हैं. मृतकों के परिजन को आपदा राहत कोष से अनुग्रह अनुदान की राशि सरकारी नियमों के अनुसार दी जाएगी. तत्काल बचाव और राहत कार्य जारी है. घटना की जांच भी करायी जाएगी" - शीर्षत कपिल अशोक, डीएम

CM नीतीश घटना पर दुख जताया: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चम्पारण जिले के रामगढ़वा थाना इलाके में ईंट-भट्ठे की चिमनी फटने की दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने इस हादसे को अत्यंत दुखद बताया है और इस हादसे में मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में मृतक के शोक संतप्त परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है. मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल लोगों के समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया है. साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है.

शुक्रवार को ही ईंट भट्ठा चिमनी का हुआ था संचालनः मिली जानकारी के अनुसार दो पार्टनर ने मिलकर ईंट भट्ठा चिमनी संचालन का निर्णय लिया. चिमनी तैयार हो गया और शुक्रवार को उसकी शुरुआत करने को लेकर उसमें आग लगायी गयी. ईंट भट्ठा के शुरुआत को लेकर चिमनी पर ही भोज का आयोजन किया गया था. जिस कारण वहां काफी लोग इकट्ठा थे और भट्ठा के उपर काम भी चल रहा था. भट्ठा को जलाने के कुछ देर बाद अचानक तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ और ईंट-भट्ठा का चिमनी टूटकर नीचे गिर गया. चिमनी के नीचे गिरने से ईंट भट्ठा का एक बड़ा भाग ध्वस्त हो गया. इस घटना में कई लोग मलबे में दब गए और उनकी मौत हो गई. शुरुआत में पांच लोगों का शव निकाला गया. उसके बाद मृतकों की संख्या बढ़ने लगी. अब तक कुल नौ लोगों का शव बरामद हुआ है. मलबे में दबे बारह लोगों को जिंदा निकाला गया. जिनका इलाज चल रहा है. जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

नहीं मिल पा रहा है जख्मियों का सही आंकड़ा ः इस घटना में आमोदेई निवासी व चिमनी के मालिक इरशाद अहमद की घटना स्थल पर मौत हो गई. मृतकों में मोहम्मद बन्नू, महम्मद साबिक, दीपक कुमार, बुधाई लाल,सुभाष कुमार, साजिद आलम और अनिल बैठा की पहचान हुई है. मृतकों की पहचान करने में काफी मुश्किलें आ रही है. मृत चिमनी मालिक इरशाद के भाई नुरुल हक और चिमनी एक अन्य पार्टनर अब्दुल हक गम्भीर घायल हैं. इनके अलावा उमेश राम, अजय कुमार, आलम गिर आलम, असानुल्लाह, अमरेश कुमार, राकेश कुमार सहित कई लोग जख्मी हैं. जिनका इलाज रक्सौल में चल रहा है. कुछ ऐसे भी जख्मी हैं, जिनका रामगढ़वा पीएचसी में इलाज चल रहा है. जख्मियों का सही आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है.