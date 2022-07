मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के विशिष्ट महिलाओं के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ. प्रोग्राम में गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद कुमार (Sugarcane Industries Minister Pramod Kumar) शामिल हुए. पार्टी के जिला उपाध्यक्ष डॉ. हेना चंद्रा के आवास पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन गन्ना उद्योग व विधि मंत्री प्रमोद कुमार, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री आरती सिंह और राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य गीतांजलि शर्मा ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्वलित कर किया. प्रोग्राम की अध्यक्षता महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मीना मिश्रा एवं संचालन डॉ.हेना चंद्रा ने किया. इस मौके पर गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बीजेपी एनडीए है और बिहार एनडीए के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) हैं.

विशिष्ट महिलाओं के लिए सम्मान कार्यक्रम : गौरतलब है कि भाजपा ने राज्य के 243 विधानसभा के बदले केवल 200 क्षेत्रों में राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्यों के कार्यक्रम निर्धारित किए हैं. जिसे लेकर सवाल भी उठाए गए, थे कि भाजपा 43 सीट को भूल गई है. साथ हीं एनडीए गठबंधन को लेकर भी बार-बार सवाल उठाए जाते रहे हैं. जिसे लेकर भाजपा कोटे से गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि- 'बीजेपी एनडीए है और बिहार एनडीए के नेता सीएम नीतीश कुमार हैंं और नीतीश कुमार हीं नेता रहेंगे. नीतीश कुमार का सहयोग हमलोगों को मिल रहा है और हमलोगों का सहयोग नीतीश कुमार को मिल रहा है.'

'नीतीश कुमार बिहार NDA के नेता हैं' : प्रमोद कुमार ने कहा कि बीजेपी बिहार में जैसा कार्यक्रम कर रही है. वैसा कार्यक्रम दक्षिण भारत में भी की है. भाजपा ने बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों का लक्ष्य रखा है. जहां पर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और ऐसा नहीं है कि लोगों से संवाद किसी व्यक्ति से पूछ कर के कर रहे हैं. भाजपा विधानसभा क्षेत्रों में एक मॉडल बनाएगी जो भाजपा का अपना मॉडल होगा. गौरतलब है कि भाजपा के सभी सात मोर्चों के दो दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को निर्धारित मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के विशिष्ट महिलाओं के सम्मान के कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जिस कार्यक्रम में शामिल होने गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार पहुंचे थे. जहां उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जबाब में ये बातें कही.

बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह होंगे शामिल : बता दें कि बिहार सरकार की सत्ताधारी दल बीजेपी का पटना में 30 और 31 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है. पार्टी के सभी सातों मोर्चा की बैठक एक साथ (BJP Central Meeting In Patna) होगी और बिहार में यह पहली बार होने जा रहा है. मीटिंग में पार्टी के सभी दिग्गज नेता जुटेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) तक आ रहे हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नेताओं की कई मुद्दों पर बैठक होने वाली थी. लेकिन कोरोना के कारण अब उस बैठक पर ग्रहण लग गया है.

बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक : बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल के अनुसार बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी (Meeting Of All Seven Fronts Of BJP In Patna ) की पटना में आयोजित बैठक सामाजिक समरसता का अद्भुत परिचय देने वाली होगी. गुरुवार को अन्य राज्यों से आए बीजेपी के लोग 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं. डॉ जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के सफलतापूर्ण संचालन के लिए बिहार बीजेपी परिवार पूरी तरह से तैयार है. तय विधानसभाओं के कार्यकर्ता पूरे आए पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं. यह सभी लोग संगठनात्मक कार्य के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे.