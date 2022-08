मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन में विगत दिनों भारत फाइनेंस कंपनी से लगभग 11 लाख रुपए की लूट (Robbery In Motihari) हुई थी. पुलिस ने इस लूट कांड का उद्भेदन कर दिया है. पुलिस के मुताबिक लूट की साजिश फाइनेंस कम्पनी के शाखा प्रबंधक और सहायक शाखा प्रबंधक ने ही रची थी. पुलिस ने शाखा प्रबंधक समेत चार बदमाशों को गिरफ्तार किया (Four arrested in robbery case from finance company) है.

फाइनेंस कंपनी से लूट मामले का खुलासा: पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से लूटे गए एक लाख 50 हजार रुपया, एक देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस, एक बाइक और तीन मोबाइल बरामद किया है. वहीं, सहायक शाखा प्रबंधक घटना के बाद से फरार है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. भारत फाइनेंस कंपनी से लूट मामले का खुलासा करते हुए सिकरहना डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि शाखा प्रबंधक राजेश कुमार तिवारी और सहायक शाखा प्रबंधक ने आपसी मेल मिलाप से बैंक के लगभग आठ लाख रुपया का गबन कर लिया था. जिसको छुपाने के लिए दोनों ने मिलकर कुछ युवकों के सहयोग से साजिश रची.

शाखा प्रबंधक और सहायक शाखा प्रबंधक ने रची थी साजिश: सिकहरना डीएसपी ने बताया कि बाइक से आए बदमाशों ने बैंक से मात्र एक लाख 52 हजार की हीं लूट की थी, लेकिन शाखा प्रबंधक ने गबन किए गए 8 लाख रुपया मिलाकर 10 लाख 53 हजार रुपया लूट लेने की बात बतायी थी. डीएसपी ने बताया कि शाखा प्रबंधक राजेश कुमार तिवारी समेत जितना थाना क्षेत्र के बिजबनी का रहने वाला विशाल कुमार, घोड़ासहन थाना क्षेत्र के चंपापुर खास का रहने वाला राजन कुमार और चिरैया थाना क्षेत्र के सगुनिया का रहने वाला रविंद्र कुमार उर्फ राहुल कुमार उर्फ राजा बाबू को गिरफ्तार किया गया है. जबकि, सहायक शाखा प्रबंधक फरार है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

19 जुलाई को कंपनी में हुई थी लूट की घटना: बता दें कि विगत 19 जुलाई की सुबह घोड़ासहन बाजार में तीन हथियारबंद अपराधियों ने भारत फाइनेंसियल इनक्लूजन लिमिटेड कंपनी के कार्यालय में लूटपाट मचाई थी. बदमाशों द्वारा हथियार के बल पर दस लाख 53 हजार 425 रुपये लूट लिए जाने की बात बतायी गई थी. घटना के बाद एसपी डॉ. कुमार आशीष ने डीएसपी सिकरहना के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर बैंक लूट के उद्भेदन की जिम्मेवारी सौंपी. डीएसपी ने मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए बैंक के शाखा प्रबंधक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आगे की कार्रवाई की जाएगी.

