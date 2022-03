पूर्वी चंपारण (मोतिहारी): पूर्वी चंपारण जिले की जदयू महिला सेल की जिलाध्यक्ष (Women JDU District President Motihari) कुमकुम सिन्हा के देवर प्रकाश शर्मा का शव उनके ही (Dead Body Of Youth Found From Car In Motihari) कार से बरामद किया गया है. जो शुक्रवार सुबह से ही लापता थे. नगर थाना क्षेत्र के देवराहा बाबा मंदिर के पास खड़ी उनकी कार की ड्राइविंग सीट से प्रकाश का शव बरामद किया गया है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

मोतिहारी में महिला JDU जिलाध्यक्ष के देवर का मिला शव: घटना को लेकर जदयू महिला सेल की जिलाध्यक्ष कुमकुम सिन्हा ने बताया कि उनके देवर प्रकाश शर्मा हर दिन की तरह पायल सिनेमा के सामने अपने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के लिए शुक्रवार की सुबह 9 बजे कार से निकले थे. उसके बाद से सम्पर्क करने की कोशिश की जाती रही, मोबाइल रिंग भी होता रहा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. वहीं काफी खोजबीन करने पर उनकी कार देवराहा बाबा मंदिर के पास मिली. जिसमें ड्राइविंग सीट पर उनका शव पड़ा हुआ था. कुमकुम सिन्हा ने बताया कि उनका शरीर सूज गया था. जैसे किसी ने गर्म पानी उनके शरीर पर डाल दिया हो. उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष जांच की पुलिस और प्रशासन से मांग की है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: बता दें कि मृतक प्रकाश शर्मा नगर थाना क्षेत्र के बढ़ई टोला के रहने वाले थे. उनकी मौत की खबर सुनकर घर में कोहराम मच गया. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है. हालांकि, अभी तक मामले में कोई भी जानकारी नहीं मिली है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

