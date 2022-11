मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला में जदयू अध्यक्ष का चुनाव (Election of JDU president in East Champaran) रविवार को लुअठहां मध्य विद्यालय में संपन्न हुआ. जिलाध्यक्ष पद के लिए दो प्रत्याशी मैदान में थे. मंजू देवी ने जिलाध्यक्ष का चुनाव जीतने (Manju Devi became the District President) में सफलता प्राप्त की, लेकिन हारने वाले नेता जिआउल हक ने जिलाध्यक्ष चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है. हालांकि अध्यक्ष पद के चुनाव शुरु होने से पहले ही कुछ देर के लिए हो-हल्ला हुआ, जिसमें निर्वाचन पदाधिकारी जन्मजेय कुमार पटेल का कुर्ता फट गया. जन्मजेय कुमार ने फटे कुर्ते में हीं प्रक्रिया संपन्न की.

मंजू देवी की जीत: लुअठहां स्कूल में आयोजित जिलाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया चुनाव हॉल में प्रवेश कर रहे नेताओं को रोक देने से कुछ देर के लिए जमकर हंगामा हुआ. हालांकि चुनाव प्रक्रिया जिस हॉल में चल रही थी, वहां भी हो-हल्ला हुआ. बावजूद इसके चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई. जिलाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरु होने के साथ हीं निःवर्तमान जिलाध्यक्ष मंजू देवी और जियाउल हक ने नामांकन किया. चुनाव के लिए जन्मेजय कुमार निर्वाची पदाधिकारी और लौरिया के पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह पर्यवेक्षक बनाये गए. चुनाव पर्यवेक्षक के निगरानी में निर्वाची पदाधिकारी ने मौजूद डेलीगेट्स से हाथ उठवाकर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया. पहले मंजू देवी के पक्ष में हाथ उठवाया गया. फिर जिआउल हक के पक्ष में जिस प्रक्रिया में मंजू देवी विजयी घोषित की गई.

हारे हुए प्रत्याशी ने लगाया आरोप: इधर हारे हुए प्रत्याशी जिआउल हक ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक होने के कारण निर्वाची पदाधिकारी ने मेरे साथ भेदभाव किया है. मंजू देवी के समर्थकों को हॉल में बिठा दिया गया. जबकि मेरे समर्थक डेलीगेट्स को हॉल में जाने नहीं दिया गया और उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई. हॉल के अंदर मंजू देवी के पक्ष में हो हल्ला कराया गया.



चुनाव में ये डेलीगेट्स रहे मौजूद: बतादें कि जदयू ने जिले को 29 सांगठनिक प्रखंड के रुप में बांटा है. जिले के 27 प्रखंडों के अलावा मोतिहारी नगर निगम और रक्सौल नगर परिषद् को सांगठनिक दृष्टि से बांटा गया है. जदयू जिलाध्यक्ष पद के लिए 29 में से 26 सांगठनिक प्रखंड के डेलीगेट्स ने हीं चुनाव में हिस्सा लिया. सुगौली, पिपराकोठी, मोतिहारी नगर निगम, कोटवा, तुरकौलिया और मेहसी सांगठनिक प्रखंड में डेलीगेट्स नहीं बने थे. चुनाव में 23 सांगठनिक प्रखंडों के अध्यक्ष और 15 डेलीगेट्स के अलावा वर्तमान विधायक, एमएलसी, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी ने हिस्सा लिया.

