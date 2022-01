मोतिहारी/आरा: बिहार में कानून व्यवस्था (Law and Order in Bihar) को लेकर पुलिस चाहे लाख दावे करे लेकिन अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं. रोजाना आपराधिक घटनाएं हो रही हैं. पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में गायघाट नहर पुल के पास अज्ञात अपराधियों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग (Firing on youth in Motihari) कर दी. युवक के जांघ और पैर में गोली लगी है. जख्मी युवक मोहित कुमार हरसिद्धि थाना क्षेत्र के बरमसवा गांव का रहने वाला है. मोहित का इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है.

बताया जाता है कि मोहित कुमार बाइक से अरेराज जा रहा था. तभी पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने मोहित पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. अपराधियों की गोली मोहित के पैर और जांघ में लग गयी. गोली लगने से युवक मौके पर ही गिर पड़ा. उसे गिरता देख अपराधी भाग खड़े हुए. गोली की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे. इसके बाद मोहित को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया. मोहित ने गोली चलाने वाले अपराधी को पहचानने से इंकार किया है.

हरसिद्धि थानाध्यक्ष प्रमोद पासवान ने बताया कि घायल युवक से पूछताछ की जा रही है. पुलिस घटना को लेकर सभी बिन्दुओं पर जांच कर रही है. मोहित के पर हुई फायरिंग को लेकर तरह-तरह की बातें बतायी जा रही हैं. जिसमें प्रेम प्रसंग की बात भी कही जा रही है. पुलिस ने बताया कि शीघ्र ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा.

भोजपुर में भी अपराधी बेलगाम हैं. आरा-पैगा रोड में 4 हथियारबंद अपराधियों ने एक शख्स को पहले रुकवाया. उससे गांव का पता पूछने के बाद हवाई फायरिंग की. उसके बाद उसका मोबाइल लूटने (Loot in Arrah) के बाद उसके कमर में गोली मार दी और हथियार लहराते हुए फरार हो गए. जख्मी शख्स का नाम महेश यादव बताया जा रहा है. वह बड़हरा के नेकनाम टोला पंचायत के शालिग्राम सिंह के टोला का रहने वाला है. फिलवक्त उसका इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है. वह खतरे से बाहर है.

जख्मी महेश ने बताया कि देर शाम वह आरा के सारंगपुर से मवेशियों के लिए पुआल का बंदोबस्त करने गया था. वापस आरा होते हुए पैगा के रास्ते अपने गांव शालीग्राम सिंह के टोला जा रहा था. तभी बीच रास्ते मे बाइक सवार 4 अपरधियों ने पहले उसके साथ लूटपाट की और फिर गोली मारकर फरार हो गए. बड़हरा थाना प्रभारी ने बताया कि स्थानीय सरपंच द्वारा फोन कर सूचना मिली कि एक व्यक्ति सड़क किनारे जख्मी हालात में गिरा हुआ है. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी व्यक्ति को पुलिस की गाड़ी से ही सदर अस्पताल ले जाया गया. घटना के बारे में आगे पुलिस ने बताया कि लूटपाट के दौरान गोली मारने की बात सामने आ रही है. मामले की छानबीन की जा रही है. अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजा जायेगा.

