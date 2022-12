मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला के संग्रामपुर थाना क्षेत्र (Sangrampur police station of East Champaran) में घर से लापता किशोरी का गला रेता हुआ शव सोमवार को बरामद (Dead Body Of Minor Girl Recovered In Motihari ) हुआ. मृतका का शव उसके घर के पास स्थित बांसवारी से में पड़ा था. मृतका रविवार से लापता थी. घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र की है. घटनास्थल पर अरेराज डीएसपी के साथ स्थानीय पुलिस पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी.

"लड़की के पिता का कुछ लोगों के साथ दुश्मनी है, जो पिछले कई दिनों से घर के आस-पास मंडरा रहे थे. फालतू बातें बोल रहे थे. उन्हीं लोगों ने लड़की का अपहरण किया, फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी."- मृतक के परिजन

रविवार से लापता थी लड़कीः मृतका के पिता ने बताया कि रविवार के करीब तीन बजे बेटी घर से गायब हो गई. शाम तक जब वह घर नहीं आई, तो उसकी खोजबीन शुरू की. लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका. सोमवार की शाम जब गांव के लोग खेतों के तरफ जा रहे थे, तो सड़क किनारे के गड्ढे में एक लड़की का शव पड़ा हुआ देखा, जो मेरी बेटी का शव था. ग्रामीणों ने इसकी जानकारी मृतका के परिजनों को दी. पुलिस ने शव को कब्जा में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी.

