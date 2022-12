मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र (Pakdidayal police station area) में सड़क ढ़लाई को लेकर हुए विवाद (Controversy Over Road Casting in Motihari) में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला (Child shot in Motihari) दी. मौके पर दोनों के बीच के झगड़ा को देख रहे एक बच्चे के कंधे में गोली लग गई. गोली लगने से जख्मी बच्चे को आनन-फानन में पकड़ीदयाल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार के के बाद चित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के इटवा गांव की हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

"गोली चलने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर जांच की है. सड़क के ढ़लाई को लेकर हुए विवाद में गोली चलने की बात बतायी जा रही है, जिसमें एक बच्चे के कंधे में गोली लगी है. आरोपी मोहम्मद शमीम फरार है. जख्मी के परिजनों के तरफ से अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है. शमीम का आपराधिक इतिहास है. जल्द हीं उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा."-सरफराज अहमद, पकड़ीदयाल थानाध्यक्ष

रोड ढलाई को लेकर हुआ था विवादः मिली जानकारी के अनुसार पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के इटवा में सड़क निर्माण का काम चल रहा है. गांव के हीं मोहम्मद शमीम उर्फ लाले और मोहम्मद इलियास का घर आमने-सामने है और दो दोनों रिश्ते में एक-दूसरे के समधी हैं. रोड की ढलाई जब इलियास के घर के पास पहुंची, तो उसने अपने घर के पास रोड ढ़ालने से रोक दिया. उसके बाद इलियास के घर के सामने रहने वाले शमीम रोड ढ़ालने के लिए मजदूरों पर दबाव बनाने लगा. जिसे लेकर शमीम और इलियास के बीच विवाद हो गया.

घर से निकाला पिस्टल और कर दी फायरिंगः विवाद इतना बढ़ गया कि शमीम अपने घर के अंदर गया और पिस्टल लेकर आया. फिर शमीम ने इलियास पर फायरिंग कर दी. गोली इलियास को नहीं लगी. वहां खड़ा होकर दोनो के बीच के विवाद को देख रहे आठ वर्षीय जमीउल्लाह के कंधे में गोली लग गई. गोली जमीउल्लाह के कंधे के आर-पार हो गई. जख्मी जमीउल्लाह को लेकर इलाज के लिए मोहम्मद शमीम हीं पकड़ीदयाल रेफरल अस्पताल पहुंचा. लेकिन मौका देखकर वह फरार हो गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. जख्मी जमीउल्लाह का इलाज कर रहे सदर अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि बच्चे के कंधे में गोली लगी है और गोली आर-पार हो गई है. एक्स-रे कराया गया है. बच्चे का इलाज किया जा रहा है और वह खतरे से बाहर है.