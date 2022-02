दरभंगा: बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ (Increasing Crime In Bihar) रही हैं. बेखौफ अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए हत्या और लूट जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला दरभंगा जिले (Crime In Darbhanga) के मब्बी ओपी इलाके का है. जहां बेखौफ अपराधियों ने शुक्रवार देर रात एक ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के विरोध में आक्रोशित जिला ऑटो एसोसिएशन के लोगों ने (Road Jam In Darbhanga) बेला मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया, तो वहीं परिजनों ने दरभंगा-लहेरियासराय रोड को खान चौक के पास जाम कर दिया.

ये भी पढ़ें- सिवान: मुर्गा व्यवसायी को अपराधियों ने फोन करके बुलाया, फिर गोली मारी

बता दें कि, ऑटो चालक का शव मब्बी ओपी क्षेत्र में कैंसर अस्पताल के पास से बरामद किया गया. वो लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मौलागंज का रहने वाला था. इस घटना के बाद उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने आज दरभंगा-लहेरियासराय सड़क को खान चौक के पास जाम कर दिया. इसके अलावा जिला ऑटो एसोसिएशन के लोगों ने बेला मोड़ के पास भी सड़क जाम किया. जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.





वहीं, मृतक ऑटो चालक नंदू के भाई आनंद कुमार ने बताया कि, उनका भाई शुक्रवार रात ऑटो चलाने निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं आया. उन्होंने कहा कि रात में करीब 2 बजे उनके पास फोन आया कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो डीएमसीएच में भर्ती है. इसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तो वहां देखा कि उसके भाई की मौत हो चुकी थी.

ये भी पढ़ें- बेगूसराय में युवक को सरेआम गोली मारी, ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर की पिटाई

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP