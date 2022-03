बक्सर: गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Elections) का परिणाम आ रहा है लेकिन उसके पहले दावों का दौर जारी है. बक्सर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे (Union Minister of State Ashwini Choubey) ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी की जीत (BJP Will Win Elections in UP) होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है. आने वाले समय में सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा.

विपक्ष पर हमला: केंद्रीय मंत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि ये सारे लोग नकली हैं. असली चेहरा जब सामने आएगा तो इन लोग को समझ में आएगा कि इनको क्यों जनता से खारिज कर दिया. इन लोगों ने जनता के पैसों को लूटने का काम किया है. वहीं बीजेपी की सरकार ने गरीबों की जमीन हड़पने वालों पर बुलडोजर चलवाया.

'बाबा का बुलडोजर चलेगा': अश्विनी चौबे ने कहा कि एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चलेगा और जो बचा-खुचा है, वो सब फिर से गिरेगा. गरीबो की जमीन पर गरीबों का पक्का मकान बनेगा. उन्होंने कहा कि अपराधियों को बंगाल की खाड़ी में जाकर शरण लेनी पड़ेगी.

''10 मार्च को सभी दंगेज पार्टियां बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाएंगे. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है. उनके मार्गदर्शन में और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का व्यापक विकास हुआ है. वहां के लोग बोल रहे हैं कि जिसने राम को लाया उसे ही हम लाएंगे.''- अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री

