बक्सर: वैसे तो देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं लेकिन सबकी नजर यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) पर है. बीजेपी और सपा में इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है. माना जा रहा है कि 2017 के चुनाव में जो स्थिति थी शायद 2022 में वो हालात नहीं है. ऐसे में बीजेपी के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती है. यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी चुनाव में खास कर पूर्वांचल इलाकों में बिहार से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों को लगा रखा है. बक्सर दौरे पर आए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Union Minister of State for Home Nityanand Rai) और केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे (Union Minister of State Ashwini Choubey) ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी की जीत (BJP Victory in UP) होगी.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर है. मोदी जी का नाम और योगी आदित्यनाथ के काम के कारण एक बार फिर हमारी सरकार बनने जा रही है. उत्तर प्रदेश में सुशासन की सरकार है. भाजपा के पक्ष में आंधी और तूफान है. बीजेपी के सामने न तो सपा न बसपा और न ही कांग्रेस टिकने वाली है.

वहीं स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फेफना विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र तिवारी के पक्ष में आयोजित जनसभा को मंगलवार को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी हैं. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के विकास में नए आयाम स्थापित की है. इस कड़ी को लगातार आगे बढ़ाना है. बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि यूपी में दूसरे चरण का जो ट्रेंड आया है और पहले चरण की जो वोटिंग के बाद तय हो गया कि योगी की सरकार आ रही है.

