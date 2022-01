बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के एक सरकारी स्कूल में झंडोत्तोलन (Accident on Republic Day in Buxar) के दौरान झंडे के पाइप में बिजली का करंट आने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत (Child Dies due to Electrocution in Buxar) हो गई है. वहीं, 3 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं. हादसे के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी इटाढ़ी थाना के नाथपुर प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और स्कूल के ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के बिजली के तार को हटवाने और आवेदन मिलने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं करने वाले बिजली विभाग के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही.

दरअसल, गणतंत्र दिवस के दिन झंडोत्तोलन करने के दौरान इटाढ़ी थाना क्षेत्र के नाथपुर प्राथमिक विद्यालय में 11 हजार वोल्ट के बिजली के तार की चपेट में आने से जहां विद्यालय के एक छात्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, तीन छात्र जिले के सदर अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वहीं, इस घटना के बाद एसडीएम और स्थानीय विधायक विश्वनाथ राम ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली. सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया गया.

नाथपुर प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम ने कहा कि मृतक के परिवार को मुआवजा देने, स्कूल के कैंपस से 11 हजार वोल्ट का तार हटवाने, मृतक के परिजनों को रोजगार देने और दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा दिया गया है. यदि 1 सप्ताह के अंदर इन चारों मांगों को पूरा नहीं किया गया तो, अनुमंडल कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय में ताला बंदकर वहां हम धरना देंगे. यदि पहले ही इस तार को हटवा दिया गया होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती.

वहीं, इस घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एसडीएम धीरेंद्र मिश्रा ने घटना पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि जल्द ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के साथ ही बिजली का तार हटाया जाएगा. वहीं, जब ईटीवी भारत के संवाददाता के द्वारा जब एसडीएम से यह पूछा गया की जब पहले ही ग्रामीणों ने सैकड़ो बार आवेदन देकर स्कूल कैम्पस से तार हटवाने आग्रह किया था, उसके बाद भी हादसा होने का इंतजार क्यों किया गया. जिस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा करेंगे.

बता दें कि इस घटना के बाद ईटीवी के संवाददाता ने नाथपुर प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर लोगों से बात की. जहां जमीन से मात्र 13 से 14 फीट ऊपर से ही बिजली का 11 हजार वोल्ट का तार गुजर रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि इस स्कूल में यह चौथी बार हादसा हुआ है और आज एक मां की गोद सुनी हो गई. स्कूल प्रबंधन के द्वारा छोटे-छोटे बच्चों से लोहे का पाइप खड़ा कराया जा रहा था. छोटे-छोटे बच्चे पाइप को संभाल नहीं पाए और लोहे का पाइप 11 हजार वोल्ट के बिजली के तार की चपेट में आ गया. जिसमें 1 बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है. जबकि तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं.





