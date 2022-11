बक्सरः बिहार के बक्सर के अहिरौली में सनातन संस्कृति समागम (Sanatan sanskrtik Samagam In Buxar ) चल रहा है. इसमें क्षेत्र के अहम लोग अलग-अलग भूमिका निभा रहे हैं. इसी के तहत यहां भोजन के प्रभारी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेवारी बक्सर विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को मिली है. मुन्ना तिवारी कांग्रेस के विधायक हैं. इस कार्यक्रम का आयोजन बक्सर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के संयोजन में हुआ है. इस आयोजन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शरीक हुए थे. इस आयोजन के दौरान ऐसी कई सारी खासियत नजर आई है. कांग्रेस विधायक ने बक्सर को राम काॅरिडोर में जुड़वाने की मांग (Demand to connect Buxar with Ram Corridor) भी की. उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर कोई बक्सर को राम काॅरिडोर से जुड़वाने की घोषणा करवा दे.

बक्सर को राम काॅरिडोर से जुड़वाने की मांगः बक्सर को धार्मिक पर्यटन का दर्जा देने की बात पर मुन्ना तिवारी ने कहा कि यहां इतने बड़े आयोजन से बक्सर को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने पर निश्चित रूप से बल मिलेगा. मैं तो विगत पांच वर्षों से इस बात को सदन में उठा रहा हूं और सारी जनता देखती है. मैं तो हमेशा कहता हूं कि बक्सर को पर्यटन का दर्जा दो. अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, न जाने कितने राज्यों के राज्पाल, न जाने कितने राज्यों के मुख्यमंत्री यहां आ रहे हैं तो राम सर्किट से इसे जुड़वा दें. अगर ताकत है किसी में तो बक्सर को राम के कॉरिडोर में जुड़वाने की तो घोषणा करा दे. बक्सर के नौजवानों को उसी दिन ये पूर्ण विश्वास हो जायेगा. यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा.



सनातन संस्कृति समागम में भोजन का प्रबंध कांग्रेस विधायक के जिम्मेः सनातन संस्कृति समागम में धीरे-धीरे यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है. कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आए थे और जैसे-जैसे समय निकल रहा है, समागम स्थल परवान पर जा रहा है. यहां भोजन के प्रभारी है बक्सर के विधायक संजय कुमार तिवारी ऊर्फ मुन्ना तिवारी जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं. उनसे ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा कि देखिए ये स्वामी जी महाराज का लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रहा है. उस यज्ञ के आयोजन में परम पूज्य स्वामी जी हैं और स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं पूर्व से ही जब भी ऐसे आयोजन होते हैं. महराज जी मुझे भोजन का कार्यभार देते हैं, जो भी श्रद्धालु यहां आएं वे इस यज्ञ में स्वामी जी का प्रसाद पाएं. इसके लिए ही हमलोग और स्वामी जी के सभी अनुयायी मिलजुल कर इस कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं. यहां जितने भी श्रद्धालु आते हैं, सभी को प्रसाद के रूप में पूड़ी, कढ़ी, चावल, सब्जी हमलोग ग्रहण कराया जाता है.

40 से 45 हजार लोग पा चुके हैं प्रसादः बक्सर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे के संयोजन में चल रहे इस कार्यक्रम को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे जाने पर मुन्ना तिवारी ने कहा कि देखिए मैं ये नहीं जानता हूं कि ये संस्कृति समागम कार्यक्रम है. मैं ये जनता हूं कि परम पूज्य स्वामी जी का लक्ष्मी नारायण यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ में जितने भी श्रद्धालु आते हैं वह प्रसाद पा रहे हैं. हम सभी जितने भी आयोजक मंडली के लोग हैं. हमारे स्वामी जी के अनुयायी हैं. हम सभी के संज्ञान में हैं. अभी तक आज के दिन में यहां 40-45 हजार श्रद्धालु भोजन कर चुके हैं. भोजन दोपहर 12:15 में शुरू होता है और 4:15 में बंद होता है और रात में 8:15 से 10:15 तक चलता है.

बक्सर सांसद ने बक्सर को अहिल्या धाम मानने से किया था इंकारः बक्सर में पंचकोसी परिक्रमा यात्रा के बारे में कांग्रेस विधायक ने कहा कि देखिए मैं हमेशा से बक्सर को रामायण सर्किट से जोड़ने की बात करता रहा हूं. जैसा कि आप सब जानते है कि अहिल्या धाम को सांसद जी ने कटवाने का काम किया था. उन्होंने कहा था कि यहां अहिल्या धाम नहीं है. यह भागलपुर दरभंगा में है. वहां विकसित करने की बात हुई थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बिहार सरकार को कि उन्होंने मेरे पत्र को संज्ञान में लिया और पूरी अहिल्या नगरी को अहिल्या धाम घोषित कर दिया. अहिरौली पंचकोसी सर्किट में शामिल हो गया और मैं आप सभी के संज्ञान में देना चाहता हूं कि हमारा जो पंचकोसी अहिरौली से कट गया था वह अहिरौली पुन: स्थापित हो गया. हम बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं.

