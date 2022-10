बक्सर: बिहार के बक्सर के 20 वर्षीय युवक का यूपी में संदिग्ध हालत में शव (Buxar youth dead body found in suspicious condition in UP) मिला है. युवक नवरात्रि का मेला देखने के लिए दोस्तों के संग घर से निकला था. घटना के बाद से ही दोनों दोस्त फरार है. मृतक की मां ने दोस्तों पर हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगाया है. उधर, पुलिस हत्या और हादसा दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है. मृतक की पहचान धनसोई थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव निवासी स्वर्गीय कमलेश्वर शर्मा के 20 वर्षीय पुत्र घनश्याम शर्मा के रुप में हुई है.



धनसोइ का रहने वाला था युवक: मिली जानकारी के अनुसार जिले के धनसोई थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव निवासी स्वर्गीय कमलेश्वर शर्मा के 20 वर्षीय पुत्र घनश्याम शर्मा अपने दोस्तों के साथ दशहरे का मेला घूमने गए थे, लेकिन घर नहीं लौटे. अब उसका शव यूपी में रेलवे ट्रैक के पास से बरामद ( Body Found Near Railway Track in UP) किया गया है. जिन दोस्तों के साथ वह घूमने गया था। उनका भी कोई अता-पता नहीं है. अचानक मौत की खबर से मां के ऊपर दुःखों का पहाड़ टूट गया. माँ रीता देवी का इकलौता पुत्र था मृतक अचानक मौत की खबर से मां के ऊपर दुःखों का पहाड़ टूट गया.



मोबाइल से हुई युवक की पहचान: स्थानीय गहमर थाना के बारा चौकी प्रभारी ने बताया कि पटना, डीडीयू-बक्सर रेल लाइन (DDU Buxar Rail Line) के सीमावर्ती गांव मगरखाई के पास डाउन लाइन के पटरी के नीचे खेत में युवक का शव मिला. जेब से मिले मोबाइल से उसकी पहचान हुई है. पुलिस हत्या और दुर्घटना दोनो बिंदुओं पर जांच कर रही है.

दोस्तों पर हत्या कर शव को फेंकने का आरोप: मृतक की मां के मुताबिक वह दो दोस्तों के साथ दशहरे का मेला घूमने के लिए घर से निकला था. अब उसका शव बरामद किया गया है ऐसे में उन्होंने दोस्तों पर हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगाया है.

"युवक का क्षत-विक्षत शव रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में मिला है. पुलिस हत्या और हादसा दोनों एंगल से जांच कर रही है. अभी कोई आवेदन नही मिला है. ऐसे में पुलिस इसे अप्राकृतिक मौत ही मान रही है. आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी." - पवन उपाध्याय, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक,गहमर, उत्तर प्रदेश

