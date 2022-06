बक्सर : बिहार के बक्सर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Crime In Buxar) हो रहा है. इस वायरल वीडियो में कुछ दबंग एक घर में घुसकर भतीजी के सामने चाचा को नंगाकर पिटाई करते दिखाई पड़ रहे हैं. बीच-बचाव करने पहुंची भतीजी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एक युवक हाथों में फाउड़ा लेकर पीड़ित व्यक्ति के गुप्तांग पर हमला करने की कोशिश कर रहा (Attack On Uncle And His Niece In Buxar) है. वहां खड़ा एक युवक इस घटना का वीडियो बना रहा है.

अब मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं : इस घटना को लेकर वायरल वीडियो (Buxar Video Viral) में दिखाई दे रही युवती ने बताया, ''मैं कमरे में मोबाइल चला रही थी. चाचा बाथरूम में स्नान करने जा रहे थे. उसी दौरान 4 दबंग घर में घुसकर चाचा को नंगा कर पिटाई करने लगे. मेरे साथ भी गलत करने का प्रयास किया. दबंगों के द्वारा इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा था कि मैं स्वीकार करूं कि चाचा के साथ नाजायज संबंध हैं. वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. अब मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है.''

''इस मामले में 24 जून को प्राथामिकी दर्ज की गयी है. जिसमें हमलोग कार्रवाई कर रहे हैं. हमारे संज्ञान में यह मामला आया है. हमने एक स्पेशल टीम का भी गठन किया है. जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारियां होंगी. अब उनलोगों का क्या विवाद है, बेहतर वही लोग बता पाएंगे. लेकिन हमारे समक्ष ये है कि वीडियो वायरल हुआ है, साक्ष्य है, मारपीट की घटना घटी है, उसमें हमलोग गिरफ्तारी करेंगे.''- नीरज कुमार सिंह, एसपी, बक्सर

राजद नेता के आते ही सभी आरोपी छोड़ दिए गए : वहीं इस मामले में पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि घटना के बाद हमलोगों ने ब्रह्मपुर थाना में पहुंचकर शिकायत की तो थाने में उपस्थित एक दारोगा के द्वारा तीन आरोपियों को बुलाया गया. गाली देकर सभी को पुलिस ने हाजत में बंद कर दिया. कुछ ही देर बाद राजद के कई नेता वहां पहुंच गए जिसके बाद सभी को छोड़ दिया गया. पुलिस उल्टे हमलोगों पर दबाव बनाने लगी कि केस मत करो. इसके बाद हमलोग एसपी से मिले, फिर एफआईआर दर्ज हुआ.

आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी! : इधर, इस मामले में जब ईटीवी भारत के संवादाता ने ब्रह्मपुर थाना प्रभारी बैजनाथ चौधरी से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

नोट : ईटीवी भारत वायरल वीडियो को नहीं दिखा सकता है. साथ ही इसकी पुष्टि भी नहीं करता है.