बक्सर: बिहार के बक्सर में बड़ी लूट (Loot In Buxar) हुई है. हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी से 25 लाख के गहने अपराधियों ने लूट (25 Lakh Looted From Gold Merchant In Buxar) लिए. दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है. स्वर्ण व्यवसायी दुकान बंद कर घर जा रहा था. राजपुर थाना क्षेत्र के तियारा बाजार से मनोहरपुर अपने घर जा रहा था तभी बदमाशों ने उसे लूट लिया. गांव से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है. एसपी नीरज कुमार सिंह (SP Neeraj Kumar Singh) ने घटना के लेकर कहा कि लूट की घटना होने की जानकारी मिली है. मामले की जांच की जा रही है.

स्वर्ण व्यवसायी से 25 लाख की लूट : गौरतलब है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर है. यही कारण है कि अपराधी किसी भी घटना को अंजाम देने में गुरेज नहीं कर रहे हैं. ताजा मामला जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव की है. जंहा 2 बाइक पर सवार चार अपराधियों ने हथियार के बल पर 25 लाख के गहने दुकनदार से लूट ली, लूट के इस घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कम्प मच गया. आनन-फानन में पुलिस आस-पास के लोगों से पूछताछ कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

चार की संख्या में थे अपराधी : घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मनोहरपुर गांव के रहने वाले पिंटू सेठ एवं उनके पिता प्रेम शंकर सेठ दोनों तियरा बाजार में आभूषण के अलग-अलग दुकान चलाते हैं. दोनों देर शाम दुकान बंद कर वापस अपने गांव के लिए एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, जैसे ही दुकानदार मनोहरपुर गांव के डाक बंगला के पास पहुंचे तभी पहले से एक बाइक पर सवार दो युवक पिस्टल निकालकर बाइक सवार दुकनदारों के कनपटी पर सटा दिया. तभी पीछे से एक बाइक पर सवार दो अपराधियों ने वहा पहुंचकर बैग में रखे गए कीमती गहने एवं बाइक की चाबी सहित अन्य सामान लेकर आसानी से फरार हो गए.

'2 बाइक पर कुल चार अपराधी सवार थे. दो अपराधी पहले से ही रास्ते मे खड़े थे जो सामने से हथियार तानकर हमलोगों को रोक दिया जबकि पीछे से एक बाइक पर सवार होकर आए अन्य दो अपराधियों ने सोने की जेवरात से भरे बैग एवं बाइक की चाबी लेकर एक बाइक पर सवार अपराधी हरपुर की तरफ एवं दूसरे बाइक पर सवार अपराधी जमौली की तरफ नहर रोड पकड़कर तेजी से भाग निकले.' - पीड़ित दुकानदार

अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को लूट लिया : जिसके बाद दुकानदार प्रेम शंकर सेठ ने इसकी सूचना तत्काल राजपुर पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष युसूफ अंसारी अपने पुलिस पदाधिकारियों के टीम के साथ छापेमारी शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि लूट के इस घटना के बाद बक्सर पुलिस जिले से बाहर निकलने वाले सभी रास्ते को सील कर छापेमारी कर रही है. सोना दुकानदारों के द्वारा जितनी राशि की जेवरात लूट होने की जानकारी दी जा रही है, उसे सुनकर पुलिस भी हैरान है.

'लूट की घटना की सूचना मिली है लेकिन 25 लाख के जेवरात लेकर दुकानदार बिना किसी सुरक्षा के या पुलिस को सूचना दिए बिना लेकर जा रहे थे, इस बात की जानकारी जांच के बाद ही दी जा सकती है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.' - नीरज कुमार सिंह, एसपी