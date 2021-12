औरंगाबादः लव इज नोट क्राइम, (Love is Not Crime) लव इज लाइफ..लव इज वर्शिप. ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है. ये कहना है एक अंतर्जातीय विवाह करने वाली औरंगाबाद (Inter Caste Married In Aurangabad) जिले की एक युवती का. युवती की शादी कोर्ट के आदेश पर जेल में बंद प्रेमी हुई. औरंगाबाद में अनोखा प्रेम विवाह (Unique Love Marriage) कोर्ट परिसर स्थित हनुमान मंदिर में हुआ. पूरी शादी में ना डोली, ना बैंड बाजा, ना ही बराती थी.

जानकारी के अनुसार, जिले के बारुण थाना क्षेत्र की दुधारा गांव निवासी यूवती पूनम वर्मा पढ़ाई के लिए पटना में रहती थी. बारुण थाना क्षेत्र के रहने वाला राजकुमार गुप्ता भी पटना में पढ़ाई कर रहा था. एक इलाके से होने के कारण दोनों में दोस्ती हुई. धीरे-धीरे दोस्ती प्रेम में बदल गया. पूनम की ओर से शादी के प्रस्ताव पर राजकुमार गुप्ता ने इनकार कर दिया.

अनोखा प्रेम विवाह

निराश होकर पूनम वर्मा ने बारुण थाना में प्रेमी राजकुमार गुप्ता पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और शादी से इनकार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करा दी. प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने प्रेमी राजकुमार गुप्ता को जेल भेज दिया. इसके बाद प्रेमी ने शादी का प्रस्ताव दिया.

औरंगाबाद जिले के व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह की अदालत में प्रेमिका पूनम ने जेल में बंदी प्रेमी से विवाह करने के लिए गुहार लगाई थी. जिस पर न्यायालय ने जेल में बंद प्रेमी को शादी करने के लिए मंदिर में लाने का निर्देश जेल अधीक्षक को दिया. कोर्ट के आदेश पर जेल प्रशासन ने प्रेमी को शादी के लिए कोर्ट परिसर स्थित हनुमान मंदिर लाया गया. मंदिर के पुजारी ने प्रेमिका पूनम वर्मा और प्रेमी राजकुमार गुप्ता का हिंदू रीति रिवाज से शादी कराया गया.

शादी को देखने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि शादी की प्रक्रिया होने के बाद पुणे प्रेमी को जेल भेज दिया गया जबकि प्रेमिका दुल्हन का रूप धारण कर प्रेमी के घर ससुराल चली गई.

