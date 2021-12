औरंगाबादः बिहार के औरंगाबाद में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में तीन लोगों की मौत (Three Died in Road Accident In Aurangabad) हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रुप से जख्मी हो गए हैं. यह दुर्घटना (Road Accident In Aurangabad) ओबरा थाना क्षेत्र के एनएच-139 पर भरुब भट्ठी के पास ट्रक और कार के बीच टक्कर होने के कारण हुई है.

इसे भी पढ़ें-सिवान में तेज रफ्तार का कहर, 12 घंटे के अंदर 2 कार पलटी, एक की मौत

इस सड़क हादसे में डीहरा पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह उर्फ मंत्री जी के साले दीपक कुमार एवं उनके स्कूल के दो शिक्षक की मौत हो गई. वहीं सत्येन्द्र गंभीर रुप से घायल हो गए हैं. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है.

हादसा इतना भयंकर था कि ट्रक से टक्कर के बाद व्यक्तियों की तो छोड़िए कौन सी कार थी, इसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो गया है. कार पूरी तरह से चनकाचूर हो गई है. वहीं, तीनों मृतकों के शव कार में ही फंसी रही, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से निकालने का प्रयास किया गया. फिर गैस कटर की मदद से शवों को बाहर निकाला जा सका.

इसे भी पढ़ें- पटनाः BSRTC की बस ने स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर, मां-बेटी की मौत

बताया जाता है कि पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह अपने साले एवं स्कूल के दो शिक्षक के साथ अरवल से औरंगाबाद लौट रहे थे. जैसे ही उनकी गाड़ी भरूब भट्ठी के पास पहुंची सामने से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी.

स्थानीय लोगों की मदद से सत्येन्द्र को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन स्थिति को नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया. परिजन जख्मी सत्येन्त्र को पटना पारस अस्पताल ले जा रहे हैं. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP