औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा (Tragic Accident in Aurangabad) हुआ है. जहां एक बाइक धू-धूकर जल गई. इस हादसे में बाइक सवार एक भाई की मौत हो गई (One Died in bike fire). वहीं दूसरे भाई की स्थिति नाजुक बनी हुई है. गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना एनएच-2 पर कामा बिगहा मोड़ की है.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में धू-धूकर जली बस, यात्रियों में मचा हड़कंप

दोनों सगे भाई झुलसे: मृतक की पहचान सिमरा थाना क्षेत्र के कर्मा बतसपुर गांव निवासी सरपंच पाठक के रूप में की गई है. वहीं घायल नारायण पाठक बताए जा रहे हैं. दोनों सगे भाई हैं. बताया जाता है कि घटना तब घटी, जब नारायण पाठक अपने सगे भाई सरपंच पाठक को इलाज कराने के लिए अपने गांव से औरंगाबाद आ रहे थे. सरपंच पाठक को लकवा मार दिया था, जिसका इलाज औरंगाबाद से चल रहा था.

धू-धूकर जली बाइक: इसी दौरान जैसे ही बाइक से दोनों जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एनएच 2 पर कामा बिगहा मोड़ के पास पहुंचे, अचानक चलती बाइक में आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि दोनों भाई जलने लगे. किसी तरह बाइक को रोककर दोनों भाईयों ने अपनी जान बचाने को लेकर भागने की कोशिश की लेकिन लकवाग्रस्त भाई सरपंच पाठक भागने में असमर्थ रहा और वह जिंदा जल गया. घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई. वहीं दूसरे भाई नारायण पाठक का इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP