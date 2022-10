औरंगाबादः बिहार के औरंगाबाद में तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो तेजी से वायरल (Video of Dance with Weapons Goes Viral) हो रहा है. वीडियो में एक कार्यक्रम के दौरान डांसर के साथ एक युवक पिस्टल लेकर डांस करते और फायरिंग करते नजर आ रहा है. यह वीडियो कसमा थाना क्षेत्र के चिरैली गांव का बताया जा रहा है. इस मामले को लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है.



सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा वीडियो: जिले के चिरैली गांव में एक कार्यक्रम में स्टेज पर नृत्य प्रस्तुत कर रही नृत्यांगनाओं के साथ एक युवक अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए व बीच-बीच में फायरिंग करता वीडियो में नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर इन दिनों यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वैसे ईटीवी भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक यह मामला कासमा थाना अंतर्गत चिराला- चिरैली गांव का बताया जाता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक के हाथ में तमंचा देख नृत्यांगना डर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन युवक उसे अपनी ओर खींच लेता है.





युवक की गिरफ्तारी के लिए हो रही छापेमारीः तमंचे पर डिस्को मामले के संबध में कसमा थानाध्यक्ष राजगृह प्रसाद ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर नृत्यांगनाओं के साथ डांस के दौरान पिस्टल से फायरिंग का वायरल वीडियो मिला है. इसमें एक युवक स्टेज पर डांस के दौरान पिस्टल से फायरिंग करता नजर आ रहा है. इस आधार पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. युवक की पहचान उसी गांव निवासी राणा सिंह के पुत्र गोलू सिंह के रूप में की गई. युवक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है.

"सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर नृत्यांगनाओं के साथ डांस के दौरान पिस्टल से फायरिंग का वायरल वीडियो मिला है. इसमें एक युवक स्टेज पर डांस के दौरान पिस्टल से फायरिंग करता नजर आ रहा है. इस आधार पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. युवक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है" - राजगृह प्रसाद , थानाध्यक्ष, कसमा

