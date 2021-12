औरंगाबाद: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) कानून लागू है. इसके बाद भी कुछ तस्कर नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं. ताजा मामला औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में पिकअप वैन से भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद हुआ है. वहीं दो लोगों को गिरफ्तार (2 Arrested with Cough Syrup in Aurangabad) भी किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, उत्पाद विभाग को पिकअप वैन से नशीले पदार्थों की तस्करी किये जाने की गुप्त सूचना मिली थी. जिसके आधार पर विभाग और नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने लक्ष्मी नगर में छापेमारी करके एक पिकअप वैन की तलाशी ली. इस दौरान पिकअप में बनाया गया तहखाना मिला. जिसमें 2715 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया.

इस मामले में उत्पाद अवर निरीक्षक कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिकअपवैन की तलाशी ली गयी तो उसमें तहखाना मिला. तहखाने में 2715 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप मिला. जिसमें कोडीन की मात्रा ज्यादा थी. इसे नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसे मोहनिया से वर्धमान ले जाया जा रहा था.

