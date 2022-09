भोजपुर : बिहार के भोजपुर में युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत (Youth dies in suspicious condition) हो गई. युवक का शव घर के अंदर से बरामद किया गया है. मृतक की पत्नी ने देवर और नंदोई पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगायी है. वहीं, मृतक के घर वालों का कहना है कि युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या किया है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्ट के लिए भेज दिया है. पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के अहिरपुरवा इलाके की है.

संदेहास्पद स्थिति में युवक की मौत: युवक की मौत को घर वाले आत्महत्या बता रहे हैं वहीं, मृतक की पत्नी पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगा रही है. नगर थाने की पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि अहिरपुरवा के रहने वाले केदार यादव के पुत्र सतेंद्र यादव की बुधवार को मौत हो गई. मृतक की पत्नी रूबी देवी ने बताया कि उसकी शादी इसी साल 20 मई को हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी.

मृतक के पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप: महिला ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल में उसके देवर कृष्णा, ननद और उसका पति राकेश उसके साथ मारपीट करता था. महिला ने कहा कि सभी बोलते थे कि एक तो तुम पढ़ी-लिखी नहीं हो, उसके बाद दहेज भी कम लेकर आई है. हर समय सभी लोग मिलकर मारते पीटते थे. महिला ने कहा कि वह अपने पति सतेंद्र यादव को कुछ भी नहीं बताती थी क्योंकि घर में और झगड़ा होता.

"कल रात देवर कृष्णा यादव और ननद और मेरे पति राकेश को मारने लगे. पति को मारते हुए हम देख लिए और अपने परिवार का विरोध करने लगे. जिसके बाद देवर और ननदोई एक कमरे में बंद कर दिए और मारने लगे. जिससे उसकी मौत हो गई."- मृतक की पत्नी

मामले की जांच में जुटी पुलिस: लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. मृतक के पड़ोसियों ने बताया कि पति-पत्नी के विवाद में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है. मृतक के हाथ पर लिखा पाया गया है कि I LOVE YOU MUMY PAPA और I HATE YOU MY LIFE. बहरहाल मामला पूरी तरह से संदेहास्पद बना हुआ है. पुलिस सभी बिंदुओ को साथ में लेकर हत्या या आत्महत्या के गुथी को सुलझाने में लगी है.

