भोजपुरः बिहार के भोजपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार (Atrocities on women in Bhojpur) थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन दहेज के लिए विवाहिता की हत्या की खबरें सामने आते रहती है. ताजा मामला भोजपुर जिले के अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र के मोतीडीह गांव का है. जहां दहेज के लोभियों ने विवाहिता की हत्या (Murder In Bhojpur) कर दी. सबूत को मिटाने के लिए शव दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने रास्ते में ही दबोच लिया. पुलिस ने मामले में मृतका के पति, ससुर और देवर के साथ दो ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है.

दहेज की मांग करते थेः भोजपुर में हत्या मामले में मृतिका के पिता कोयल गांव निवासी ज्ञानचंद ने घटना के जानकारी पुलिस को दी थी. बताया कि पुत्री नेहा कुमारी (20) की शादी 2022 के फरवरी महीने में मोतीडीह गांव के राहुल उर्फ सोनू से की थी. शादी के बाद से ससुराल के लोग लगातार दहेज का मांग करते थे. कई बार डिमांड को पूरा कर चुके थे. लेकिन इधर फिर से कभी सोने का चैन तो कभी बाइक की डिमांड करने लगे थे. मना करने पर बेटी प्रताड़ित करते थे.

गला दबाकर हत्या का आरोप: पिता ने बताया कि कल ससुराल वालों ने फोन कर घटना की जानकारी दी. कहा कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है. उसे अस्पताल ले जा जाया जा रहा है. सूचना के बाद पहुंचे तो घर पर कोई नहीं था. घर गए सभी लोग फरार थे. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना के बाद पुलिस ने मेरी बेटी का शव रास्ते से बरामद किया. आरोपी मेरी बेटी का दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे. मृतका के पिता ने गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है.

"दहेज मामले में महिला की हत्या का मामला सामने आया है. आरोपी ससुराल के लोग उसका दाह संस्कार करने जा रहे थे. तभी रास्ते से पुलिस ने शव को बरामद कर लिया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी." -राहुल सिंह, डीएसपी