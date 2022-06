आरा: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (Union Energy Minister RK Singh) ने शनिवार को आरा स्टेशन से अर्चना एक्सप्रेस (12355) को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना. अब आरा के लोगों को वैष्णो माता के दर्शन के लिए एक और ट्रेन की सुविधा मिल गई है. पहले हिमगिरि से लोग जाते थे. आरा के लोग कई वर्षों से दोनों ट्रेनों की ठहराव के लिए रेलवे से मांग कर रहे थे, जिस पर आरा के स्थानीय बीजेपी सांसद सह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की पहल से विक्रमशिला एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस (साप्ताहिक) का ठहराव आरा स्टेशन पर शुरू (vikramshila express and archana express will stop in arrah) हो गया है. इस मौके पर मंत्री ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया और पूर्व के सांसदों पर निशाना साधा.

भोजपुर में विकास कार्यों पर बोले आरके सिंह: केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी कोशिश होती है कि जहां भी रहूं, तेजी से विकास कार्य करूं. उन्होंने कहा कि जितना मुझे मिलता है, उससे अधिक देकर जाता हूं. इस दौरान मंत्री ने आरा के पूर्व के सांसदों के कार्य और उनकी नाकामियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए भरे मंच से कहा कि समझ में नहीं आता कि मुझसे पहले के सांसदों ने क्या किया. खैर मारिये गोली.

"मूल बात ये है कि जो सांसद और विधायक का कर्तव्य है, वह है विकास और कुछ नहीं, ये विकास को हमलोग कराएंगे. ईश्वर की कृपा रहेगी तो इतना विकास करवाएंगे, जितना पहले कभी नहीं हुआ. हालांकि हम तो ये देखते हैं कि हम से पहले जितने सांसद रहे, वो क्या करवाये. हमको समझ में नहीं आता, खैर मारिये गोली "- आरके सिंह, केंद्रीय मंत्री सह आरा सांसद

क्या होगी ट्रेन की टाइमिंग?: अप में विक्रमशिला एक्सप्रेस शाम 5 बजकर 35 मिनट पर आरा पहुंचेगी. अर्चना एक्सप्रेस अप सुबह आठ बजकर 18 मिनट पर आरा पहुंचेगी. वहीं, रेलवे ने आरा स्टेशन पर पटना-जम्मू तवी एक्सप्रेस (12355) को सुबह 8:10 बजे दो मिनट के लिए रुकने का और सुबह 8:12 बजे खोलने का आदेश दिया है. यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शनिवार को आरा रुकते हुए जम्मू तवी जाएगी. इसी प्रकार ट्रेन संख्या 12356 जम्मू तवी-पटना एक्सप्रेस जम्मू तवी से आने के क्रम में आरा जंक्शन पर शाम 19:25 बजे पहुंचेगी. दो मिनट रुकने के बाद शाम 9:27 बजे खुल जाएगी. यह ट्रेन सप्ताह में सोमवार और गुरुवार को आरा रुकते हुए पटना जाएगी.

रोजाना रुकेगी विक्रमशिला एक्सप्रेस: इसी प्रकार ट्रेन संख्या 12367 भागलपुर-आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस आरा में रोजाना शाम 17:37 बजे रुकेगी और दो मिनट रुकने के बाद 17:39 बजे खुल जाएगी. इसी प्रकार ट्रेन संख्या 12368 आनंद विहार-भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस आनंद विहार की तरफ से आने के क्रम में दोपहर 1:25 बजे आरा जंक्शन पर रुकेगी. दो मिनट रुकने के बाद दोपहर 1:27 बजे भागलपुर के लिए खुल जाएगी. दोनों ट्रेन का ठहराव ट्रायल के तौर पर 6 माह के लिए हुआ है.

