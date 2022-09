भोजपुर: बिहार के भोजपुर में सोन नदी में डूबने से दो छात्रों की मौत (Two Child Died From Drowned in Sone River) हो गई है. जिले के कोईलवर थाना इलाके (KoilWar Police Station Area) में स्कूल से लौटते समय चार छात्र सोन नदी में डूब गए. जिसमें दो छात्रों की मौत हो गई. मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने दो छात्रों को तैरकर बाहर निकाल लिया है. जिसके बाद उन बच्चों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. यह हादसा राजापुर गांव का है.

ये भी पढ़ें: पूर्णिया: भारी बारिश से हुए जलजमाव में डूबने से बच्चे की मौत

दो छात्रों की डूबने से मौत: दरअसल यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चे स्कूल से वापस लौट रहे थे. बताया जाता है कि इंग्लिशपुर गांव निवासी सभी छात्र स्कूल में छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे थे. उसी समय रास्ते में ही राजापुर में सोन नदी किनारे घूमने के लिए चले गए. जिसके बाद जेसीबी से बालू कटाव होने के कारण बने गड्ढ़े के पास बच्चे चले गए. अचानक चारों नदी में गिर गए (Two People Died From Drowned In Sone River) और डूबने लगे. हालांकि इनमें से दो छात्रों को किसी तरह तैरकर बाहर निकाला गया.

ये भी पढ़ें-नहाने के दौरान दो लोग नदी में डूबे, एक अब भी लापता

बीते शनिवार को काफी प्रयास के बाद बच्चों के शव को स्थानीय गोताखोरों ने दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाला. उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है. मृतकों की पहचान मनीष कुमार और आर्यन मंगल के रूप में हुई है. बताया जाता है कि दोनों कक्षा 8 में पढ़ाई करते थे.