भोजपुर: जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के चासी गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. सामुदायिक भवन पूर्वी टोला में शुक्रवार की रात बच्चे का शव ( Ten Year Old Boy Murdered In Bhojpur) मिला. बच्चे के गले में निशान पाए गए हैं, जिसके बाद गला दबाकर हत्या ( Murdered In Bhojpur) करने की आशंका जाहिर की जा रही है. मृतक बच्चे की पहचान दस साल के बिट्टू कुमार के रूप में हुई है.

ये भी पढ़ें - भतीजी के सामने चाचा को नंगा कर दबंगों ने पीटा, बोली लड़की- मरने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं

भोजपुर में 10 साल के बच्चे की हत्या: शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई. हत्यारे ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी. बच्चे के मुंह में भूसा भरा गया था और पीट पीटकर उसका एक हाथ भी तोड़ दिया गया. परिवार वालों के विलाप से वहां मौजूद लगों की आंखें भी नम हो गई. बिट्टू कुमार नारायणपुर थाना क्षेत्र के चाची गांव वार्ड नंबर 10 निवासी समुंदर सिंह का पुत्र था. पुलिस ने शव का पोस्‍टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है. परिवार के लोग किसी से दुश्‍मनी से इंकार कर रहे हैं.

घर से कोचिंग के लिए निकला था मासूम: बिट्टू के बड़े चाचा शारदा सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब पांच बजे बिट्टू घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था. काफी देर बीत जाने के बाद जब वह घर वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोग उसे खोजने निकले लेकिन वह को‍चिंग वाले शिक्षक के यहां भी नहीं था. काफी खोजबीन करने के बाद उसका शव मिला.

"बच्चे के गायब होने से परिवार के लोग हैरान-परेशान होकर हर जगह उसकी तलाश करने लगे. समय के साथ अनहोनी की आशंका से हम सहमे थे. रात 10 बजे गांव के ही पूर्वी टोला स्थित सामुदायिक भवन से उसका शव बरामद किया गया."- शारदा सिंह, मृतक के चाचा

हत्यारे ने पार की हैवानियत की हद: शव देखने के बाद परिवार के लोगों का धैर्य जवाब दे गया. बच्‍चे के मुंह में भूसा भरा था. गले पर निशान और एक हाथ बांह के पास टूटा हुआ था. मासूम के साथ की गई बेरहमी देख लोग सन्‍न रह गए. इसकी सूचना पु‍लिस को दी गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है.