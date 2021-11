आराः बिहार के भोजपुर जिले में शुक्रवार को पुलिस एवं ग्रामीण के बीच झड़प (Clash Between Police and Villagers at Ara) हो गई. मामला आयर थाना क्षेत्र के आयर गांव का है. यहां भगवान भास्कर की मूर्ति विसर्जन के दौरान कहा-सुनी के बाद बवाल हो गया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और रोड़ेबाजी की भी खबर है. घटना में एक एएसआई समेत तीन पुलिस जवान जख्मी हो गए. उनका इलाज स्थानीय सीएससी में कराया गया. मामले में पुलिस ने 20 नामजद और 30 अज्ञात प्राथमिकी दर्ज की है.



इन्हें भी पढ़ें-सफेदपोश ही बिहार में करा रहे हैं शराब की तस्करी- अजित कुमार सिंह

बवाल में घायल होने वालों में एएसआई दीपक कुमार, होमगार्ड जवान महेंद्र सिंह, एक अन्य जवान के अलावा एक अज्ञात लोग घायल हुए हैं. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार होने वालों में आयर गांव निवासी ओम प्रकाश चौधरी एवं मिथिलेश चौधरी शामिल हैं.

देखें वीडियो

जगदीशपुर एसडीपीओ श्याम किशोर रंजन ने बताया कि आयर गांव स्थित पोखर (तलाब) पर छठ की पूजा की जाती है. ग्रामीणों की ओर से भास्कर भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी. थाना इंचार्ज ने सरकार के नए नियम के अनुसार किसी भी मूर्ति को उठाने एवं जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेने को कहा था, लेकिन ग्रामीणों ने यह कहा कि हम लोग मूर्ति यहीं रखते हैं और पोखर में ही विसर्जन कर देते हैं, कोई जुलूस नहीं निकाला जाता है.

इन्हें भी पढ़ें-रोहतासः 18 लाख के लूटे गए मोबाइल फोन्स बरामद, पुलिस ने मोबाइल मालिकों को लौटाया

जगदीशपुर एसडीपीओ श्याम किशोर रंजन ने आगे बताया कि इसी बीज ग्रामीणों द्वारा शुक्रवार की दोपहर मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे साउंड बजा कर जुलूस निकाल दिया गया. सूचना पाकर जब थाना इंचार्ज वहां पहुंचे और पूजा कमिटी के लोगों से पूछताक्ष कर रहे थे. थानाध्यक्ष ने पूछा आप लोगों ने ऐसा क्यों किया. इसी बात को लेकर पुलिस एवं ग्रामीणों के बीच तू-तू-मैं-मैं हुई. इसके बाद ग्रामीणों ने एक एएसआई समेत दो होमगार्ड जवान की पिटाई कर दी.



वहीं घटना के बाद पुलिस को अतिरिक्त बल बुलानी पड़ी. अतिरिक्त बल आने पर पुलिस ने रोड़े बाजी कर रहे लोगों को खदेड़कर दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया. इससे नाराज ग्रामीण थाने पर पहुंच गए और दोनों युवकों को छोड़ने की मांग करने लगे. एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले में 20 नामजद एवं 30 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.