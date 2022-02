भोजपुर: बिहार के भोजपुर हत्याकांड (Murder in Bhojpur) का पुलिस ने महज 5 दिनों में खुलासा कर दिया. लेकिन, इस पर्दाफाश में भावह और भैसूर का पवित्र रिश्ता शर्मसार हो गया. दरअसल, जिस शख्स की हत्या हुई है उसकी पत्नी के साथ खुद के चचेरे बड़े भाई का संबंध (Murder in Illegal Relationship in Bhojpur) चल रहा था. अपने रिश्ते में कांटा बन रहे छोटे भाई की चचेरे बड़े भाई और उसकी पत्नी ने हत्या की साजिश रच डाली और पति को मौत के घाट उतार डाला. साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उसके शव को बगीचे में फेंककर मौके से फरार हो गए.

गांव में तांत्रिक बाबा के नाम से मशहूर आरोपी भैंसुर ने पहले तंत्र-मंत्र का भी सहारा लिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो गला दबाकर अपने चचेरे छोटे भाई की हत्या कर डाली. इस घटना का खुलासा एएसपी सदर हिमांशु ने करते हुए बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धुंधुआ गांव में पिछले 5 फरवरी को अरुण कुमार नामक एक व्यक्ति की गले में रस्सी का फंदा डालकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी.

इस घटना को लेकर मृतक के सगे भाई गणेश कुमार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुफस्सिल थाने में कांड संख्या 40/22 के तहत हत्या का मामला दर्ज कराया था. केस दर्ज होने के बाद एएसपी हिमांशु कुमार के नेतृत्व में बनी टीम ने हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर और घटनास्थल पर पहुंचकर गहन छानबीन शुरू कर दी थी. हत्या की इस सनसनीखेज वारदात की जांच के दौरान हत्या के दूसरे दिन आरोपी ने मृतक की लाश गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह में पड़े होने की खबर दी.

घटना के बाद से ही मृतक को ढूंढ रही पुलिस को अचानक आरोपी द्वारा शव मिल जाने की खबर मिलते ही पुलिस के कान खड़े हो गए और पुलिस ने आरोपी पर नजर रखनी शुरू कर दी. मृतक अरूण कुमार की पत्नी अंजू देवी और उसके चचेरे बड़े भाई रंजीत यादव पर शक होते ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो मालूम चला कि हत्या की घटना को अंजाम अवैध संबंध में दिया गया है. घटना का खुलासा होते ही पुलिस ने तत्काल आरोपी भैंसुर और भावह को गिरफ्तार कर लिया.



