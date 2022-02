बांका: बिहार के बांका जिले के चांदन प्रखंड (Chandan Block of Banka District) के एक दुकानदार को एक ग्राहक से उधार का पैसा मांगना काफी मंहगा पड़ गया. पहले तो उसे बंधक बनाकर जमकर उसकी पिटाई (Shopkeeper hostage beaten up in Banka) की गयी. उसके बाद लोगों की सूचना पर पहुंची दुकानदार को छु़ड़ाकर ले तो गयी लेकिन उसके खिलाफ कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं थी. इसके बावजूद पूरी रात थाने के हाजत में गुजारनी पड़ी.

मामला चांदन प्रखंड प्रखंड के बिरनिया पंचायत (Birnia Panchayat of Chandan Block Block) अंतर्गत कटोन की है. यहां के निवासी निरंजन पंडित की दुकान प्रखंड कार्यालय के पास है. उसकी दुकान से ग्रामीण दिलीप दास ने सामान उधार लिया था. बुधवार की शाम जब निरंजन अपना उधारी का पैसा मांगने उसके घर गया. तभी उसी गांव के कुछ लोगों ने निरंजन पर एक महिला से अवैध संबंध का आरोप लगाकर उसे पकड़ लिया और मारपीट करने लगे.

इसकी जानकारी मिलते ही दर्जनों वहां लोग जमा हो गए. उसे रस्सी से बांध दिया गया. बाद में किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और निरंजन को थाने लेकर गयी. वहां पर उसे हाजत में बंद कर दिया जबकि उसके खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं की थी. सुबह तक कोई आवेदन नहीं आने और उस महिला के साफ इनकार करने के बाद पुलिस को मामला समझ मे आया.

बाद में पुलिस ने बांड भरवाकर निरंजन पंडित को छोड़ दिया. उक्त युवक ने कहा कि उसके गांव के ही कुछ लोगों ने झूठे आरोप लगाकर उसके साथ ऐसा किया है. उसने ग्रामीणों के साथ ही पुलिस को भी पूरी बातें बतायी थीं लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी. थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर था. इसलिए उसे बचाने के लिए रात को थाने में रखना पड़ा. सुबह जांच के बाद उसे निर्दोष पाकर छोड़ दिया गया.

