आरा: बिहार के आरा में तीन दिनों से चर्चित स्वर्ण व्यवसायी के अपहरण कर हत्या (kidnapped gold businessman murdered in aarah) करने का मामला अब धीरे धीरे राजनीति तूल पड़कता जा रहा है. पुलिस के द्वारा 72 घंटे बाद स्वर्ण व्यवसायी का शव बरामद किए जाने के बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता विजय कुमार सिन्हा (Leader of Opposition of Bihar Legislative Assembly) बीते शनिवार को परिजनों से मिलने के लिए आरा सदर अस्पताल पहुंचे.

परिजनों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष: स्वर्ण व्यवसायी के हत्या की खबर के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा आरा सदर अस्पताल पहुंचे. जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया साथ ही उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने स्थानीय परिसदन में एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया. मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav) पर जमकर हमला बोला. बिहार में आए दिन बढ़ रहे आपराधिक मामले को लेकर उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन को भी घेरा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है. बिहार जंगलराज से आगे निकल कर अब गुंडाराज की ओर बढ़ गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार को गुंडों के हवाले कर दिए हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को बताया लाचार: नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाचार और बेबस बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र बनकर चुपचाप तमाशा देखने की बात कहते हुए कहा कि जिस तरह से बालू माफिया ने सरेआम सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई और नरसंहार किया. इसके बावजूद मुख्यमंत्री का इस पर एक भी बयान नहीं आना सोचनीय विषय है. उन्होंने सरकार और सिस्टम को चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोगों ने पहले भी जंगलराज से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा था और इसी तरह बिहार में फैले गुंडाराज को समाप्त करने के लिए भी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे.



