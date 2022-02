भोजपुर: बिहार के भोजपुर में मैट्रिक परीक्षा (Matric Exam in Bhojpur) केंद्र पर समय से न पहुंचने पर छात्राएं दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र में पहुंची (Girls reached exam center by climbing wall in Bhojpur), जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि मैट्रिक की परीक्षा दे रही लड़कियां बाहुबली अंदाज में परीक्षा केंद्र की दीवार को फांदकर अंदर प्रवेश कर रही हैं और उनके साथ दीवार फांदवाने में उनके अभिभावक भी मदद करते नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें- कद छोटा, हौसला बुलंद! मैट्रिक की परीक्षा दे रहा शमशेर अंसारी बनना चाहता है IAS ऑफिसर

दरअसल, यह वायरल वीडियो पिरो के प्लस टू उच्च विद्यालय का बताया जा रहा है. जहां 19 फरवरी को मैट्रिक परीक्षा की पहली पाली में आये परीक्षार्थी तय समय 9:20 की जगह 5 मिनट लेट पहुंचे और जब प्रवेश नहीं मिला तो पहले अभ्यर्थियों और उनके साथ मौजूद अभिभावकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और फिर जब बात नहीं बनी तो स्कूल की बाउंड्री फांदकर परीक्षा केंद्र में घुस गए. वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तकरीबन 100 से 150 की संख्या में परीक्षार्थियों के इस हुजूम को देख केंद्र पर तैनात मैजिस्ट्रेट ने भी गेट खोलना ही मुनासिब समझा, जिसके बाद शोर करते हुए सभी परीक्षार्थी अंदर प्रवेश कर गए.

हालांकि, इस आपाधापी में कई परीक्षार्थियों को चोट भी पहुंचने की बात कही जा रही है. पिरो स्थित इस मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर शनिवार को हुए परीक्षार्थियों के इस बवाल का वीडियो इलाके में जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो के इस पूरे घटनाक्रम पर जब भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी से जानने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा भी यह मामला संज्ञान में आने की बात कही गई और वीडियो की सत्यता की जांचकर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP