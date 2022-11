भागलपुर: बिहार के भागलपुर में देर रात से ही एक मोटरसाइकिल लावारिस अवस्था में खड़ी (unidentified motorcycle seen in Bhagalpur) दिखी. जिसके बाद ग्रामीणों में देखते ही यह खबर फैल गई. ग्रामीणों ने इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने बाइक को जब्त कर छानबीन में जुट (Bhagalpur police started investigation of Bike) गई है. मामला मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर हरिजन टोला का है. जहां देर रात से ही एक मोटरसाइकिल लावारिस अवस्था में खड़ी थी.

यह भी पढ़ेंः सहरसा: CS के बॉडीगार्ड की सरकारी पिस्टल और कारतूस की चोरी, SP ने किया निलंबित

देर रात से खड़ा था लावारिस अवस्था में मोटरसाइकिल: दरअसल भागलपुर, मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर हरिजन टोला में देर रात से ही एक मोटरसाइकिल लावारिस अवस्था में खड़ी थी. सुबह जब मोहल्ले के लोगों की नजर मोटरसाइकिल पर पड़ी तब लोगों ने एक दूसरे से पूछा कि कहीं मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने तो मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर दी है. जब इसका पता नहीं चला तब मोहल्ले के लोगों ने लावारिस मोटरसाइकिल की जानकारी पुलिस को दी.

पुलिस नें शुरू की जांच: घंटों देर से पहुंची पुलिस ने मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई. वही आम लोगों को आशंका है कि मोटरसाइकिल चोरी कर कोई भाग रहा होगा और गाड़ी बंद हो जाने के कारण इसे यहां पर लगाकर फरार हो गया. वहीं दूसरी ओर शराब की होम डिलीवरी करने वाले लोगों की भी मोटरसाइकिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है. फिलहाल पुलिस गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है.

यह भी पढ़ेंः भागलपुर : रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में लावारिस अवस्था में पड़े है सैकड़ों ट्राई साइकिल