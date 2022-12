भागलपुर: बिहार के भागलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद है. जिले में आए दिन हो रहे अपराध से लोगों में दहशत का माहौल है. रोजाना कहीं ना कही अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी जिले में अपराध का ग्राफ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. ताजा घटना में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे दो अपराधियों को गिरफ्तार (Two criminals arrested in Bhagalpur) कर लिया. मिली जानकारी के अनुसार, जिले के सुल्तानगंज थाना पुलिस (Sultanganj Police Station In Bhagalpur) को बड़ी सफलता हाथ लगी है. जहां थाना क्षेत्र के शाहाबाद गोरियासी गांव से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए अपराध की योजना बना रहे दो अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया.

ये भी पढ़ें- Firing in Bhagalpur : पिता के नाजायज संबंध से नाराज होकर बेटे ने चलाई गोली, बाल-बाल बची जान

भागलपुर में दो अपराधी गिरफ्तार : इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन (SHO Priya Ranjan) ने बताया कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने दो अपराधी अपराध की योजना बना रहे थे. जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शाहाबाद गोरियासी गांव से दो अपराधी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार अपराधी की पहचान शाहाबाद गांव निवासी सरजुग साह के पुत्र शंभू शाह एवं उसी गांव के अनिल मंडल के पुत्र चुनना उर्फ मुन्ना के रूप में हुई है. गिरफ्तार दोनों अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और चार जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल साथ में 115 ग्राम चांदी का जेवर और नगद 33 सौ रुपये बरामद हुई है.

'यह दोनों नाथनगर से एक टोटो शनिवार की देर रात लूटकर सुल्तानगंज आए थे. इसका आपराधिक इतिहास पहले भी हत्या और लूट में जेल जा चुका है.' - प्रिय रंजन, थानाध्यक्ष

एक युवक की गोली मारकर हत्या : गौरतलब है कि भागलपुर में अपराधी बेखैफ हैं. आज ही यानी 31 दिसंबर की और घटना में एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर (Youth shot in Bhagalpur) दी. इस घटना से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है. बताया जा रहा है कि लूट के दौरान दुकानदार को गोली मारी (Firing during robbery in Nawagachia) गई है. यह घटना नवगछिया बाजार क्षेत्र की है. नववर्ष की पूर्व संध्या पर ऐसी घटना से लोग सहमे हुए हैं. वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे है.