भागलपुर: नाथनगर स्टेशन से दो आर्म्स तस्कर की गिरफ्तारी हुई है. इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और जिन्दा कारतूस बरामदगी की सूचना है. जानकारी के मुताबिक दोनो तस्कर बरौनी ट्रेन से नाथनगर स्टेशन से हथियार, जिन्दा कारतूस लेकर नाथनगर में डिलीवरी के लिए उतरे थे. ट्रेन से उतरते ही एसटीएफ ने दोनों को दबोच लिया है. (STF arrested two arms smugglers IN bhagalpur ) (bhagalpur nathnagar station) (Weapon recovered from Nathnagar station)

जांच के दौरान उनके बैग में दो दर्जन से अधिक पिस्टल और भारी मात्रा में गोली मिलने की बात बताई जा रही है. एसटीएफ के गिरफ्त में दोनों तस्करों में से एक दिव्यांग बताया जा रहा है. दोनों तस्कर के निशानदेही पर नाथनगर के चंपानगर में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा रेड चल रही है.

अपडेट जारी है..