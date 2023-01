भागलपुर: बिहार के भागलपुर में ठंड और कोहरे (cold and fog in bhagalpur) के कारण एक स्कॉर्पियो हादसे (Scorpio accident due to cold in Bhagalpur) का शिकार हो गया. घटना जिले के सुलतानगंज थाना क्षेत्र के गनगनिया पंचायत के पास फतेहपुर पुलिया की है, जहां एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गया. स्कॉर्पियो में कुल 6 लोग सवार थे. हालांकि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है.

ये भी पढ़ें- जल्दबाजी ना करें..! ट्रेन से कटकर तीन की मौत, भागलपुर से जा रहे थे खगड़िया

ठंड और कोहरे की वजह से हादसा: पूरे सूबे में कड़ाके की ठंड को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर सभी जिले के जिला अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया है. ठंड से बचाव के लिए सड़कों पर अलाव की व्यवस्था तो की गई है. लेकिन यातायात वाहनों के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. जिसकी वजह से सुबह सुबह ऐसी हादसा हो रही है.

लगातार हो रही है ऐसी घटनाएं: ग्रामीणों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं देने पर फतेहपुर क्षतिग्रस्त पुलिया में बार-बार इस तरह की दुर्घटना होती है. इसको लेकर गनगनिया पंचायत के पूर्व मुखिया गीता भारती के पति संजय मंडल ने बताया कि स्कार्पियो चालक भागलपुर जाने के क्रम में गनगनिया के ग्राम फतेहपुर NH-80 के छोटी पुलिया में घना कोहरा के कारण गिर गया. सभी छह सवार को सुरक्षित निकाल लिया गया है.

"इस जगह हमेशा पुलिया के नीचे दुर्घटनाग्रस्त होकर गाड़ी पुल के नीचे गिर जाती है. जिला प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. पुल काफी क्षतिग्रस्त है. इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए नहीं तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकता है."- स्थानीय

ये भी पढ़ें- बिहार: विभिन्न हादसों में छह लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस