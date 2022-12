भागलपुर: शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड में जब बाईपास टीओपी जगदीशपुर की गश्ती पुलिस कर रही थी, तभी उसे एक सफेद कलर की लग्जरी गाड़ी स्कॉर्पियो नजर आई. जिसके आगे पुलिस कलर लाल और ब्लू वाली नंबर प्लेट बीआर 06 पीसी 1742 लगी हुई थी. गाड़ी में पुलिस की वर्दी में कोई नहीं था और काफी तेजी से गाड़ी जगदीशपुर से भागलपुर की तरफ जा रही थी. गश्ती कर रही पुलिस टीम ने गाड़ी का पीछा किया लेकिन गाड़ी गायब हो गई. बाद में पुलिस को जो पता चला उसने सभी को हैरत में डाल दिया. दरअसल इस गाड़ी से शराब तस्कर शराब की तस्करी (liquor smuggling in bhagalpur) कर रहे थे. (Police recovered liquor from car in Bhagalpur) (Liquor in a Scorpio with a police number plate)

पढ़ें- VIDEO: बिहार में जिन्हें पकड़नी है शराब, वहीं हैं नशे में चूर, मजाक बनकर रह गई शराबबंदी!

गाड़ी से शराब बरामद: सुबह के तीन बजे गाड़ी का पीछा करने के दौरान गाड़ी नजर नहीं आई तो पुलिस वाले वापस लौट गए लेकिन जब थोड़ा उजाला हुआ तो पाया गया कि वही स्कॉर्पियों एक गड्ढे में पलटी हुई थी. वहां जाकर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो पाया कि काफी संख्या में शराब की बोतलें हैं. गाड़ी के आस-पास गड्ढे में भी बोतलें बिखरी पड़ी थी. इस मामले में थानाध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि गाड़ी और शराब को जबेत कर लिया गया है. चालक और शराब माफिया मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे.

"शराब की अभी गिनती पूरी नहीं हुई है. कौन सी ब्रांड की कितनी शराब है पुलिस तफ्तीश में जुट गई है. यह शराब कहां से लाई गई है और किन लोगों के द्वारा लाई गई है पुलिस जांच कर रही है. शराब से कितने माफिया का लिंक जुड़ा हुआ है, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा."- ओम प्रकाश, थानाध्यक्ष

शराब तस्करी का अनोखा तरीका: एक तरफ सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा लगातार शराबबंदी कानून पर विशेष जोर दिया जा रहा है. हमेशा अधिकारी और पदाधिकारियों से हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं. इसके बावजूद भी शराब माफिया शराब की खेप ले जाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. कभी मालवाहक ट्रक में तो कभी पुलिस नंबर प्लेट वाली लग्जरी गाड़ी का उपयोग कर शराब ले जाने का काम किया जा रहा है.