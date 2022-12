भागलपुर: बिहार के भागलपुर में युवक की हत्या का खुलासा (Revelation Of Murder Of Youth In Bhagalpur) हो गया है. सुलतानगंज में डीएसपी डाॅ गौरव कुमार (Crime In Bhagalpur) ने आर्दशनगर गांव के एक युवक को अज्ञात अपराधियों द्वारा जिन्दा जलाकर मारने के मामले में (Murder In Bhagalpur) प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बडा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि आर्दशनगर गांव के बहियार में गोपाल कुमार को बीती रात हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को जला दिया गया था. मृतक की उम्र 25 वर्ष है और उसके पिता का दिनेश शाह है. वो साकिब आदर्श नगर थाना सुल्तानगंज जिला भागलपुर का रहने वाला था. घटना की सूचना के बाद घटनास्थल पहुंचकर मृतक के भाई गोविंद कुमार का बयान लिया गया.

भागलपुर में युवक की हत्या : मिली जानकारी के अनुसार, जिसमें कांड में नीज गांव के पहला खाजा कुमार पिता उपेंद्र मंडल, दूसरा छोटू कुमार पिता भोला मांझी एवं उसके अज्ञात मित्रों को आरोपित किया गया. कांड को गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार नगर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डीएसपी डॉ गौरव कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. टीम के सदस्यों द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं स्वान दस्ता एफएसएल टीम की सहायता से भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया गया.

'कांड में संलिप्त नामजद अभियुक्त खाजा कुमार पिता उपेंद्र मंडल, दूसरा छोटू कुमार पिता भोला मांझी एवं तीसरा छोटू कुमार पिता हरगोविंद सभी का घर आदर्शनगर थाना सुल्तानगंज जिला भागलपुर को गिरफ्तार किया गया है. कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है. मुख्य अभियुक्त खाजा कुमार घटना के बाद पटना फरार हो गया था. गुप्त सूचना के आधार पर खाजा कुमार एवं छोटू कुमार आदर्श नगर में अपना वर्चस्व चलाते हैं. मृतक से उसका मोबाइल रंगदारी के रूप में लेना चाहते थे. प्रतिरोध के फलस्वरूप उसकी हत्या कर दी गई थी.' - डॉ गौरव कुमार, डीएसपी

युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा : डीएसपी डॉ गौरव कुमार ने बताया कि इस संबंध में सुलतानगंज थाना कांड संख्या 493/ 22 दिनांक 19.12.22 धारा 302/ 201/120 बी/34 भा.द. वि.दर्ज किया गया है. घटना स्थल से प्रयुक्त खून लगा हुआ ईंट खाजा कुमार के घर का चाबी, मृतक के मोबाइल का कवर बरामद किया गया है. इस छापेमारी अभियान में पुलिस निरीक्षक, थाना अध्यक्ष सुल्तानगंज प्रिय रंजन, पुलिस निरीक्षक रतन लाल ठाकुर, सुल्तानगंज अंचल निरीक्षक, थाना अध्यक्ष शाहकुण्ड पंकज कुमार झा, थाना अध्यक्ष अकबरनगर संतोष शर्मा, बाथ थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, सुलतानगंज थाना बाजरा टीम प्रभारी सूरज कुमार, सहित पुलिस कर्मी शामिल थे.