भागलपुर (सुल्तानगंज) : बिहार के भागलपुर जिले में करवा चौथ (Karwa Chauth 2022) के एक दिन पहले एक पति ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसकी उसके प्रेमी से शादी करवा (Women married her lover in Bhagalpur) दी. दरअसल, यह मामला सुलतानगंज स्थित गनगनिया गांव की है. जहां बुधवार को चार बच्चों की मां की शादी (Mother of four children Married in Bhagalpur) उसके प्रेमी से करवा दी गई.

4 बच्चों की मां पर चढ़ा इश्क का जुनून : भागलपुर जिले के सुलतानगंज के गनगनिया गांव के रहने वाले श्रवण कुमार का विवाह 2012 में बांका के फुल्लीडुमर में पूजा से हुई थी. इसके बाद पूजा ससुराल आयी और यहां उसकी मुलाकात छोटु से हुई. छोटू का इसी गांव में मामा का घर है. छोटू से मुलाकात के बाद पूजा उसकी दीवानी हो गई. दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गया. इस दौरान इन दस वर्षों में श्रवण और पूजा के चार बच्चे भी पैदा हुए.

भागलपुर में पति ने प्रेमी से करवा दी शादी : इस बीच पूजा और छोटू में प्रेम प्रसंग चलता रहा. बताया जाता है कि इस बीच कुछ दिनों के लिए दोनों फरार भी हो गए थे, जिसके बाद पूजा के पति ने इसकी शिकायत थाने में की थी. इसके बाद पूजा तो अपने पति के पास लौट आई लेकिन इश्क कम नही हुआ. वहीं श्रवण अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पूजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ. अंत में बुधवार को पति श्रावण अपनी पत्नी की जिद के आगे झुक गया और उसकी शादी प्रेमी के साथ करवा दी.

स्टांप पेपर में दोनों का हुआ राजीनामा : बताया जाता है कि मामले की जानकारी जब गांव के अन्य लोगों को हुई तो पंचायत बुलाई गई. पंचायत में महिला के मायके वाले भी आए. गनगनिया गांव की पंचायत ने फैसला किया कि महिला को उसके प्रेमी के हाथ सौंपने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. इस दौरान स्टांप पेपर में दोनों का राजीनामा लिखवाया गया. महिला और उसके पति ने लिखित में दिया कि अब उनके एक-दूसरे से कोई वास्ता नहीं है.