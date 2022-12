अस्पताल प्रशासन का बयान

भागलपुर: बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट (New variants of Corona in Bihar) को लेकर तैयारियां जोरों पर है. बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर जांच की प्रक्रिया बढ़ा दी गई है. इसको लेकर अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया जा (Mock drill done regarding Corona in Bhagalpur) रहा है. इसी कड़ी में आज भागलपुर जिले के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉ उमेश शर्मा और अन्य डाक्टरों कर्मियों ने ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया. वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया.

सफल रहा ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल: दरअसल कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर भागलपुर के अस्पतालों में डाक्टरों कर्मियों के मौजुदगी में मॉक ड्रिल किया गया. इसके बाद दोनों जगहों पर अस्पताल में बनाये गए आइसोलेशन वार्ड में बेड की उपलब्धता और ऑक्सिजन सिलिंडरों को देखा गया साथ ही उचित दिशा निर्देश दिए गए. प्लांट में घण्टे भर मॉक ड्रिल कर ऑक्सीजन की मात्रा को देखा. शुरुआती दौर में मॉक ड्रिल सफल रहा हालांकि हर घण्टे टेक्नीशियन के द्वारा इसकी जांच की जा रही है. शाम तक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजा जाएगा.

"मशीन सही से चल रहा है. हर बेड तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है,ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलिंडर, दवाइयां सभी पर्याप्त मात्रा में है. अभी जिले में एक भी मरीज नहीं है लेकिन अस्पताल पूरी तरह से तैयार है. आज चार बजे तक मॉक ड्रिल करेंगे घण्टे दो घण्टे में मात्रा जांच करते रहेंगे." :- डॉ उमेश शर्मा, सिविल सर्जन

हम लोग कोविड-19 के लिए पूर्णरूपेण तैयार हैं बेड के साथ-साथ ऑक्सीजन और दवाइयां भी उपलब्ध है. स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद भागलपुर के सदर अस्पताल में 60 बेड का कोविड डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है. वहीं जेएलएनएमसीएच में 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है." :- डॉ असीम कुमार दास, अस्पताल अधीक्षक, मायागंज



दरभंगा और गया में है एक्टिव मरीजः स्वास्थ्य विभाग की ओर से 22 दिसंबर को जारी COVID-19 अपडेट में बताया गया (COVID situation in Bihar) है कि 21 दिसंबर को 46510 लोगों का कोविड जांच किया गया. इस दौरान एक भी मरीज कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया है. अब तक राज्य में कोविड से 851365 लोग पॉजिटीव हो चुके हैं. 839059 कोविड पीड़ित स्वस्थ हो चुके हैं. एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के फैलने के मामले के बाद इसको लेकर लोग बिहार का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड (Bihar alert on corona cases) में हैं.