भागलपुरः बिहार के भागलपुर जिले में स्कार्पियो की हॉर्न से बारात में जा रही रथ में लगे घोड़े अचानक भड़क (Horse flared up By Car Horn) गये. बेकाबू घोड़ों ने सड़क पर अचनाक से दर्जनों राहगीर और सड़क किनारे फुटपाथी दुकानदारों को रौंद (many People In Injured in Bhagalpur During Horse flared) दिया. इस दौरान कई लोग घायल हो गये, एक की हालत गंभीर बनी हुई. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामला शुक्रवार देर शाम की है. यह पूरा वाक्या सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड (Block Road of Sultanganj Police Station) के समीप का है.

ये भी पढ़ें- VIDEO: पूर्व मुखिया ने की हर्ष फायरिंग, गोलियों की आवाज से बिदक गया घोड़ा

"2 घोड़े वाली रथ के पीछे से स्कार्पियो ने जोर से हॉर्न बजा दिया. इससे दोनों घोड़े भड़क गये और सड़क इधर-उधर भागने लगा. इस हादसे में कुछ लोगों को चोटें लगी है. मामले की जांच की जा रही है."-लाल बहादुर, थाना अध्यक्ष, सुल्तानगंज

घायल कोलगामा गांव का है निवासीः गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान कोलगामा गांव निवासी श्रवण कुमार के रूप में की गई है. साइकिल सवार श्रवण बाजार से सब्जी लेकर घर जा रहा था, तभी सुल्तानगंज ब्लॉक के समीप घोड़े के रथ ने उसे रौंदकर घायल कर दिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि घोड़े वाली रथ सुल्तानगंज के कोलगामा गांव में एक शादी समारोह में बारात द्वार लगाने के लिए जा रहे थे. मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर सुल्तानगंज थाना की पुलिस टीम पहुंची और जांच में जुट गई है.

आखिर क्यों मची भगदड़ः बताया जा रहा है कि बारात में जा रहे दूल्हे के लिए घोड़े वाली रथ के पीछे से स्कार्पियो गाड़ी चल रही थी. स्कार्पियो चालक लगातार हॉर्न बजाकर साइड मांग रहा था. रथ चालक हॉर्न को अनसुना कर रहा था. इससे नाराज स्कार्पियो चालक ने हॉर्न तेज कर दिया. इससे घोड़ा भड़क गया और अचानक से सड़क पर भगदड़ का माहौल बन गया.

ये भी पढ़ें- VIDEO: बोचहां में दिखा अमर पासवान का अलग अंदाज, घोड़े पर सवार होकर मारी तेजस्वी के सामने एंट्री