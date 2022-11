भागलपुरः बिहार में 'भारत जोड़ो यात्रा' (Bharat Jodo Yatra In Bihar) 28 दिसंबर से बांका जिले के मंदार से शुरू होकर बोधगया के रास्ते सुल्तानगंज (Many Congress Men Reached Bhagalpur To Participate In Bharat Jodo Yatra) पहुंचे हैं. 1470 किलोमीटर दूर तय करते हुए ये सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में बुलंदशहर बॉर्डर पर राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) के साथ यात्रा में जुड़ेंगे. यात्रा में साहेबगंज कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता रितेश कुमार, काशी नाथ महतो, रंजीत सिंह, मंटू पासवान सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे.

"भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए झारखंड के साहेबगंज से पैदल चलकर हमलोग सुल्लतानगंज पहुंचे हैं. इस यात्रा में हमलोग उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर-दिल्ली बोर्डर पहुंचकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से 25 दिसम्बर जुड़ेंगे."- अनुकूल मिश्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, साहेबगंज

कार्यकर्ताओं से किया आह्वानः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने 'जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत तोड़ो भारत जोड़ो का नारा दिया गया है. बता दें कि बिहार के सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा होगी. पार्टी की ओर से बिहार के कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि बड़ी से बड़ी संख्या में इसमें भाग लें. दिग्विजय सिंह ने कहा कि है कि बिहार की धरती संस्कार की धरती रही है और बिहार में जो हमारे कार्यकर्ता हैं. कभी भी डरने वाले नहीं हैं. संघर्ष करने वाले हैं.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डरपोक है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को किसान बिल वापस लेना पड़ा. कई मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को हमने सबक सिखाने का काम किया है. आगे भी मजबूती के साथ भाजपा को भगाने का जो हमारा ध्यान है उसको आगे बढ़ाते रहिए. कहीं भी डरना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि यह अंतिम समय है. इस बार अगर कुछ नहीं कीजिएगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है. इसलिए बिना डरे आगे बढ़ते रहिए और करो और मरो के नारा को ध्यान में रखकर काम करते रहिए.

