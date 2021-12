बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में 3 दिसंबर को गोली मारे जाने से घायल युवक की पटना में इलाज के दौरान मौत (Youth Injured in Bullet Dies in Begusarai) हो गयी. युवक की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर (People Blocked the Road in Begusarai) दिया. इसके बाद जमकर बवाल काटा. सड़क जाम किये जाने की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त करवाया. पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृत युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर का रहने वाला था.

बता दें कि 3 दिसंबर को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर के रहने वाले पटोरी सिंह के पुत्र बमबम सिंह को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी थी. इस घटना में बमबम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसे इलाज के पटना में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान सोमवार की देर रात उसकी मौत हो गयी. बमबम सिंह की मौत से आकोशित लोगों ने सोमवार को कोरिया चौक के समीप एसएच-55 पर शव को रखकर सड़क को जाम कर दिया.

देखें वीडियो

इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने और दोषी पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने बमबम सिंह के मोबाइल को अपने पास रख लिया था. जिसे परिजनों को नही सौंपा गया. इतना ही नही सीसीटीवी फुटेज में भी अपराधी के वीडियो होने का दावा परिजन कर रहे हैं लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से वे गुस्से में हैं. उन्होंने बताया कि जब बमबम सिंह को इलाज के दौरान होश आया और वह बयान देने के लिए तैयार हुआ तो पुलिस बयान लेने नहीं आयी.

वहीं, परिजनों ने बताया कि इस मामले में एक महिला की गिरफ्तारी की बात पुलिस कह रही है. महिला पर हत्या का आरोप लगा है. पिछले 18 दिनों से पुलिस चुपचाप बैठी थी. आज जब सड़क जाम किया गया तो पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. बताया जाता है कि उस महिला से बमबम सिंह की शादी होने वाली थी लेकिन लेनदेन और दूसरे विवाद के कारण यह शादी नहीं हो पायी थी. इसीलिए उस महिला ने उसकी हत्या करा दी.

