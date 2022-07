बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में एक 37 वर्षीय महिला को सांप ने डस (Woman Died Due To Snake Bite In Begusarai) लिया. जिसके बाद महिला को अस्पताल ले जाने के बजाय परिजन तांत्रिक के पास ले गए. घरवाले उसे गांव के कई तांत्रिक के पास ले गए और झाड़ फूंक (Woman Died In Superstition In Begusarai) कराते रहे लेकिन महिला की हालत नहीं सुधरी. जिसके बाद महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. महिला की हालत काफी बिगड़ चुकी थी.

सोने के दौरान महिला को सांप ने डसा: घटना बखरी थाना (Bakhri Police Station) इलाके की है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि सरिता देवी बखरी थाना क्षेत्र के बिजयलक चकहमीद गांव अंतर्गत वार्ड संख्या 10 के रहने वाले देवनंदन यादव की पत्नी थी. परिजनों ने बताया कि बीते शुक्रवार की रात वह अपने घर में जमीन पर बिछावन लगाकर सो रही थी तभी उसे सांप ने काट लिया था.

झाड़ फूंक के चक्कर में गयी जान: इस बात की जानकारी पीड़िता द्वारा मिलने पर घरवालों ने उसे झाड़ फूंक करवाने के लिए तांत्रिक के पास ले गए. जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो तांत्रिक ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए. जिसके बाद परिजन महिला को अस्पताल ले गए. सरिता देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर रेफर कर दिया. मृतक सरिता देवी के पति देवनन्दन ने बताया कि सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया.

"घर में सो रही थी तो सांप काट लिया. पत्नी बतायी थी कि सांप काट लिया. हम उसको झड़ाने के लिए तांत्रिक के पास ले गए लेकिन ठीक नहीं हुई. फिर अस्पताल लाए यहां से रेफर कर दिया. बेगूसराय जाने के क्रम में ही रास्ते में ही मौत हो गयी."- देवनंदन यादव, मृतका के पति