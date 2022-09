बेगूसराय: बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ के चपेट (Flood In Bihar) में हैं. इसी बीच बेगूसराय में दो लोगों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत (Two People Died In Begusarai Flood) हो गयी. पहली घटना जिला के बलिया इलाके की है, जहां एक बुजुर्ग बाढ़ के पानी के चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गयी. जबकि दूसरी घटना में किसान हादसे का शिकार हुआ है. ये घटना शाम्हो के सरलाही की है. बता दें कि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है. ऐसे में गंगा से सटे ज्यादा इलाके बाढ़ से प्रभावित है. बेगूसराय के इलाके भी बाढ़ग्रस्त है, जिसका दौरा करने विधि मंत्री शमीम अहमद भी पहुंचे थे.

