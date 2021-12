बेगूसराय: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) पर सियासत बंद होने का नाम नहीं ले रही है. विपक्षी पार्टी के नेता लगातार शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं. वहीं, भाजपा के कुछ नेता भी सवाल उठा रहे हैं. रविवार को बेगूसराय में भाजपा नेता और पूर्वमंत्री जमशेद अशरफ (Former minister Jamshed Ashraf) ने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया. उन्होंने नीतीश कुमार से शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग (Demand for Review of Liquor Ban) की और कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब हो रही है. प्रदेश में हर जगह शराब और ड्रग्स आसानी से उपलब्ध है. जिससे पढ़ाई करने के बजाय बच्चे डिलीवरी ब्वॉय बन गये हैं.

भाजपा नेता जमशेद अशरफ ने कहा की मैं शराब को बहुत गलत मानता हूं और चाहता हूं कि लोग शराब ना पिएं. शराब बहुत खराब चीज है. नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर एक बेहतर कदम उठाया. आज जो बिहार की हालत हो रही है. उसको देखते हुए मैं नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि शराबबंदी से बिहार में जो साइड इफेक्ट हुआ है. उसकी नीतीश कुमार समीक्षा करें.

पूर्वमंत्री ने कहा कि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब हो रही है. सारे पुलिस वाले आज शराबी और शराब को ढूंढने में व्यस्त हैं. छोटे-छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना था, जो पढ़ाई करते हैं, वह आज डिलीवरी ब्वॉय का रोल निभा रहे हैं. शराब हर जगह मिल रही है. अफसोस की बात यह है कि बिहार में इस वक्त मिलावटी शराब बिक रही है. जिससे न सिर्फ लोगों की सेहत खराब हो रही है बल्कि लोगों की जान भी जा रही है.

जमशेद अशरफ ने कहा कि बिहार बहुत ही गरीब प्रदेश है. शराबबंदी की वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लगभग 40 हजार करोड़ का नुकसान बिहार को हो रहा है. नीतीश कुमार का जो मकसद था कि बिहार में शराब बंद करना, वह अब सफल नही हो पाया बल्कि क्राइम रेट बहुत ही बढ़ गया. स्कूल जाने के बजाय बच्चे डिलीवरी ब्वॉय बन गये हैं और बिहार सरकार का रेवेन्यू भी कम हो गया है.

भाजपा नेता ने कहा कि वह काफी जगह घूमें हैं और और यह चीज देखी है. बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही खराब है, लोग शराबबंदी और शराब के पीछे भाग रहे हैं. बिहार में एक नये ट्रेंड का शुरुआत हुई है. अब बच्चे ड्रग, चरस, गांजा और स्मैक का धड़ल्ले से सेवन कर रहे हैं. इनफोर्समेंट कमजोर हो गया. ड्रग्स और गांजा धड़ल्ले से बिक रहा है. बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के खराब रहने के कारण चरस और गांजा आसानी से हर जगह उपलब्ध है.

