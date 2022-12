बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में उत्पाद पुलिस की टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प (Clash between Police And Villagers in Begusarai) हुई है. रतनपुर सहायक थाना क्षेत्र में ताड़ी की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची. जिसमें ग्रामीणों के साथ झड़प हुई है. इस झड़प में पुलिस के दो वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं. कई उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आई है. इस हमले के बाद ग्रामीणों और पुलिस मेंं अफरातफरी का माहौल बना रहा. हालांकि पुलिस ने मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है.

ताड़ी की छापेमारी में झड़प: दरअसल यह मामला तेलिया पोखर का है. जहां ताड़ी के बिक्री की गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी. पुलिस के आने की खबर के बाद ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया. जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प में वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया. इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारी खुशबू कुमारी के मुताबिक दो गाड़ियों के शीशे को तोड़ दिया गया है. इसके साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आई है.

बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला

"बेगूसराय के तेलिया पोखर पर कुछ लोगों के द्वारा ताड़ी बेचने का काम किये जाने की सूचना मिली. जिसके आधार पर उत्पाद पुलिस की टीम छापेमारी करने पहुंची. वहां के ग्रामीणों ने उत्पाद पुलिस की टीम पर हमला कर गाड़ी पर पथराव किया. जिसमें वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके साथ ही कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई है. हालांकि उत्पाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है'.- खुशबू कुमारी, थाना प्रभारी उत्पाद विभाग

