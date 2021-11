बेगूसराय: बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election 2021) के आठवें चरण के मतदान (Voting for Eighth Phase) के दौरान मटिहानी (Panchayat Election In Matihani Block) और छौड़ाही प्रखंड (Panchayat Election In Chhaurahi Block) क्षेत्र में गांव की सरकार चुनी जा रही है. विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से ही प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है.

यह भी पढ़ें- पंचायत चुनावः औरंगाबाद में 572 पदों के लिए 292 बूथों पर वोटिंग जारी

मतदान के दौरा डीएम अरविन्द कुमार वर्मा (DM Arvind Kumar Verma) और एसपी अवकाश कुमार (SP Anakash Kumar) ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. इसके साथ ही संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखने का आदेश दिया गया है.

मटिहानी और छौड़ाही प्रखंड में मतदान

ये भी पढ़ेंः मधुबनीः पंचायत चुनाव के दौरान झंझारपुर में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल

डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में बिना किसी प्रभाव के निष्पक्ष मतदान का कार्य सम्पन्न कराएं. बूथ पर संदिग्ध लोगों की पहचान की जाए और उन पर विशेष नजर रखी जाए. किसी भी प्रकार की अराजकता उत्पन्न न हो इसका पूरा ध्यान रखें. इस दौरान डीएम ने स्थानीय मतदाताओं से बात की.

"कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करे, जिससे प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाना पड़े. मतदान केंद्र पर सफाई, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था दुरस्त है. आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखते हुए कोविड गाइडलाइन का भी पालन करें. मतदान की गति काफी अच्छी है. उम्मीद है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदान होगा"- अरविंद कुमार वर्मा, डीएम

बता दें कि आठवें चरण के लिए बेगूसराय के छौड़ाही प्रखंड में मतदान जारी है. ठंड के बावजूद सुबह से ही लोग अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए उत्साहित नजर आए और कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए. बेगूसराय के छौराही प्रखंड अंतर्गत कुल 141 मतदान केंद्रों पर कुल 81794 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिसमें 43,136 पुरुष मतादाता और 38,652 महिला मतदाता शामिल है.

ये भी पढ़ें- बिहार पंचायत चुनाव: 8वें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंड में मतदान, सुरक्षा के लिए 40 हजार पुलिसकर्मी तैनात

छौड़ाही प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद के 2, पंचायत समिति के 14, मुखिया के 10, सरपंच के 10, वार्ड के 141 और पंच के 141 पदों का निर्वाचन होना है. प्रखंड अंतर्गत कुल 10 पंचायतों में 20 सेक्टर दंडाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, इसमें अतिरिक्त 2 जोनल दंडाधिकारी, जोनल पुलिस पदाधिकारी एवं एक एक सुपर जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है. हालांकि इस दौरान ग्राम पंचायत राज शाहपुर में कोई सुविधा न होने से लोगों मे नाराजगी देखी गई. लोगों का आरोप है कि बूथ पर शौचालय और पानी की व्यवस्था नहीं है.

वहीं पंचायत आम निर्वाचन 2021 के मद्देनजर मटिहानी प्रखंड अंतर्गत कुल 205 मतदान केंद्र पर कुल 109065 पुरुष और 58404 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मटिहानी प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद के 2,पंचायत समिति के 20, मुखिया के 16, सरपंच के 16, वार्ड सदस्य के 16 पदों के लिए मतदान किया जा रहा है. इस दौरान डीएम और एसपी ने कहा कि सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का काम चल रहा है. डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि अब तक 40 प्रतिशत मतदान हुआ है. उम्मीद की जा रही है कि 60 प्रतिशत से अधिक मतदान होगा.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP